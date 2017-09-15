Kara Havacılık Komutanlığında FETÖ soruşturması: 26 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, suç tarihinde Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan 24'ü muvazzaf 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan 24'ü muvazzaf 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, suç tarihinde Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan 24'ü muvazzaf 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.