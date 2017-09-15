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Kara Havacılık Komutanlığında FETÖ soruşturması: 18 gözaltı

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında,Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan 24'ü muvazzaf 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı, şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

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Kara Havacılık Komutanlığında FETÖ soruşturması: 18 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016'da Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan 24'ü muvazzaf 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında görevli 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının, yeni deliller üzerine alındığı belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı alınan zanlıların 24'ünün muvazzaf asker olduğu, birinin emekliye ayrıldığı, birinin ise meslekten ihraç edildiği kaydedildi.

Zanlılardan birinin binbaşı, birinin üsteğmen, diğerlerinin ise astsubay olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla, şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Etiketler: kara havacılık komutanlığı, fetullahçı terör örgütü, darbe girişimi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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