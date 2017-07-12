  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin yeni iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulunda meydana gelen eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

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Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin yeni iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulunda meydana gelen eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişi hakkında iddianame düzenlendi. 

Etiketler: kara harp okulu, iddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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