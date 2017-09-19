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Kara Harp Okulu soruşturmasında 11 öğrenci tutuklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda silahlandırılarak nizamiyelerde görevlendirildikleri belirlenen öğrencilerden 11'i daha tutuklandı.

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Kara Harp Okulu soruşturmasında 11 öğrenci tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda silahlandırılarak nizamiyelerde görevlendirildikleri belirlenen öğrencilere yönelik soruşturması kapsamında 11 kişi daha tutuklandı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 11'i daha emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 69 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 64'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken bu kişilerden 35'i geçen haftaki sorgularının ardından tutuklanmıştı. Son olarak tutuklanan şüphelilerle tutuklu sayısı 46'ya yükseldi.

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, kara harp okulu, fetullahçı terör örgütü
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