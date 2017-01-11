Kar nedeniyle pekçok ilde eğitime ara verildi

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenenin üzerindeki kar yağışı nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime bugün de ara verildiğini bildirdi.

İzmir

İzmir'de, don ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı dolayısıyla oluşan don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim öğretime çarşamba günü ara verildi.

Kararın tüm ilçeleri kapsadığı belirtildi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kentte kış koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Nevşehir

Nevşehir merkez ile Acıgöl, Gülşehir, Ürgüp, Derinkuyu ilçelerine bağlı köy okullarının yanı sıra il genelinde taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verilecek.

Balıkesir

Balıkesir'in bir çok ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Altıeylül ve Karesi ile Bandırma, Sındırgı, Bigadiç, Kepsut, Marmara, Gönen, Savaştepe, Manyas, Balya, İvrindi, Susurluk ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liseler bugün tatil edildi.

Ayrıca Erdek ve Havran ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki ve kırsal mahallelerde bulunan okullardaki öğrenciler için de eğitime ara verildi. Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Edirne

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kırklareli

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların bugün de tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Çanakkale

Çanakkale il merkezindeki taşımalı eğitim okulları ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim yapılamayacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, il merkezindeki taşımalı eğitim okulları ile Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine, Yenice, Çan ve Gökçeada ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Eceabat ilçesinde ise taşımalı eğitim veren Alçıtepe İlkokulu'nda eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Manisa

Manisa Valiliği, il genelindeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Demirci, Soma, Turgutlu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Demirci, Soma, Turgutlu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ayrıca Ahmetli, Akhisar, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Selendi, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde taşımalı sistemle gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Tokat

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı bazı ilçelerde bugün eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirterek "Erbaa ve Niksar ilçelerimizin tamamında bugün eğitim yapılamayacak. Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda eğitime ara verildi." dedi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Burdur

Burdur genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören tüm öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu

Bolu'da 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının gün içerisinde eksi 7 derece olduğu Bolu'da, etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan, Kıbrısçık ve Göynük ilçelerinde bugün eğitime 1 gün ara verildi.

Isparta

İl genelindeki elverişsiz hava şartları ve kar yağışı sonrası yaşanabilecek don ve buzlanma olayları nedeniyle, 11 Ocak 2017 Çarşamba günü Isparta merkez ile Yalvaç ve Eğirdir ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

Olumsuz hava şartlarından dolayı hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Denizli

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Çameli ve Acıpayam ilçelerinde yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Bilecik

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Ordu

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Olumsuz hava şartlarından dolayı İkizce, Korgan ve Kumru ilçelerinin tamamında, Akkuş ilçesinde İMKB YBO ve Ahmet Cürebal İmam Hatip Ortaokulu hariç diğer tüm okullarda, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak,Yenikent, Tekkiraz, Fatih Meydan, İnkur, Yeşilkent,Ataköy ve Erenyurt mahallelerimizdeki okullarımızda eğitime 11 Ocak Çarşamba günü ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Konya

Konya'nın bazı ilçelerinde kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, fırtına ve beklenen don nedeniyle Konya'nın merkez Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak ve Kulu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 11 Ocak Çarşamba tatil edildiği belirtildi.

Karaman

Karaman'ın Ermenek ilçesinde de kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.

Muğla

Muğla'nın bazı ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada Menteşe, Ula, Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Çankırı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Ayrıca, Orta ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitim yapılmayacak.