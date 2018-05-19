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Kapıkule'de tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

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Kapıkulede tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 20 kilometreyi buldu.

Yaklaşık 800 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Hollanda'ya ihracat yükü götüren tır şoförü Mehmet Şafak, tır kuyruklarının uzun süredir devam ettiğini belirtti.

Şafak, "Kuyrukta çektiğimiz sıkıntılar anlat anlat bitmez. Bulgaristan tarafında bir sorun var. Bazen 'sistem çöktü' diyorlar, sistemi kapatıyorlar. Bazen keyfi çalışmıyor. Bazen Almanlar geliyor, Bulgaristan kapısına 'kontrol yapılıyor' diyorlar, çalışmıyorlar." dedi.

Almanya'ya ihracat yükü götüren Tayfun Çilli de kuyruktaki sollamaların haksızlığa neden olduğunu, yetkililerin sollamalara ve kuyruklara çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 11 kilometre tır kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA

Etiketler: hamzabeyli sınır kapısı, Kapıkule Sınır Kapısı
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