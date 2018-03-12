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Kapıkule'de tır kuyruğu 14 kilometreyi buldu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 14 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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Kapıkulede tır kuyruğu 14 kilometreyi buldu

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. 

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 14 kilometreyi buldu.

Yaklaşık 24 saattir kuyrukta beklediğini anlatan tır şoförü Mehmet Hür, "Uzun süredir bekliyoruz ve hala 7 kilometre kuyruk var önümde, neden böyle oluyor anlamıyorum. Soğutuculu tırlara geçiş önceliği veriliyor ama tekstil ve kuru gıda yüklü TIR'lar bile sollama yapıyor. Yetkililerden bu konuya çözüm getirmesini istiyoruz" dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 550 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kuyruk, Kapıkule Sınır Kapısı, tır
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