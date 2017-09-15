  • 15 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.444
    EURO 4.114
  • BIST 108167.45
    ALTIN 146.535
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kapıkule'de tır kuyruğu 11 kilometreyi buldu

Kapıkule'de tır kuyruğu 11 kilometreyi buldu

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kapıkulede tır kuyruğu 11 kilometreyi buldu

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu 11 kilometreyi buldu.

Yaklaşık 450 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır şoförü Fazlı Yeşil, Romanya'ya araç götürdüğünü söyledi. Tır kuyruklarının uzun süredir devam ettiğini belirten Yeşil, "Dün öğleden sonra sıraya girdim bugün halen sıradayım. Yaklaşık 5 kilometrem var daha sadece park alanına varmama. Bugün de geçemem ancak yarın çıkış yapabilirim. Bulgaristan'ın kantarlarının bakıma alındığı söyleniyor. Dünya kadar kantar var. Hepsi birden mi alınıyor? Bu sırf politikadır." diye konuştu.

Tır şoförü Ahmet Kara da kuyrukta beklerken çeşitli sıkıntılar çektiklerini dile getirdi. Yıllardır kuyruk sorunu yaşadıklarını anlatan Kara, yetkililerin kuyruklara çözüm bulmasını istedi.

Etiketler: Kapıkule Sınır Kapısı, TIR kuyruğu, Bulgaristan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER