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Kapıkule'de günlük TIR geçişinde rekor kırıldı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1 Aralık'ta tüm zamanların en yüksek günlük TIR geçiş sayısına ulaşıldı.

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Kapıkulede günlük TIR geçişinde rekor kırıldı

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, 1 Aralık Cuma günü bin 1 araç giriş, bin 39 araç çıkış yaptığını açıkladı.

Toplamdaki 2 bin 40 tır giriş - çıkış trafiği, bir günde en fazla TIR geçiş sayısı rekoru olarak kayıtlara geçti.

Yeni yılın yaklaştığı günler öncesinde ihracat mallarının bir an evvel adreslere ulaştırma gayreti TIR trafiğinin de artmasına neden oluyor.

Kasım ayı ortalamaları

Kapıkule Sınır Kapısı'nda geçişlerde kasım ayı ortalamaları da son yıllarda her yıl katlanarak artan rekorlara ulaşıyor.

Kasım ayı günlük ortalamasına bakıldığında sınır kapısından 857 tır giriş, 939 TIR ise çıkış yaptı.

Son 4 yılın kasım ayları günlük ortalamaları itibarıyla bakıldığında ise 2014'te 732 giriş, 716 çıkış, 2015'te 759 giriş, 795 çıkış, 2016'da 800 giriş, 840 çıkış gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kapıkule Sınır Kapısı, tır
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