Kapıkule Sınır Kapısı'nda 7 kilometrelik tır kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkmak için bekleyen tırlar, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Taşıdıkları yükleri götürecekleri Avrupa ülkelerine ulaştırmak isteyen tır şoförleri, Bulgaristan tarafının işlemleri yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule'de yoğunluğuna neden oldu.

Şoförler, Türkiye'den çıkış yapmak için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Tır şoförü Nejat Hisarcık, Bursa'dan yüklediği oto yedek parçalarını Almanya'ya götürdüğünü söyledi.

Dün akşam saatlerinden bu yana sırada beklediğini anlatan Hisarcık, "Şu an hava sıcaklığı 35 derece ne anlatayım ki... Uykusuzluk, takometrem bozuk, karşıya gitsem ceza yiyeceğim, burada kalsam Suriyeli kaçak araca binecek, 35 sene önce askerliğimi yaptım şu an halen 3-5 nöbeti tutuyorum. Bu yaşta bize askerlik yaptırıyorlar" dedi.

Tır şoförü İsmail Akarsu ise sabaha karşı sıraya girdiğini ,sınır kapılarında tır şoförleri için işlemlerin daha hızlı yapılması gerektiğini kaydetti.