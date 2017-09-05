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Kapıkule Sınır Kapısı 'araç' istatistikleri

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği Kapıkule Sınır Kapısı'nın yolcu aracı giriş çıkışı "sezon" istatistikleri açıklandı.

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Kapıkule Sınır Kapısı araç istatistikleri

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği Kapıkule Sınır Kapısı'nın yolcu aracı giriş çıkışı "sezon" istatistikleri açıklandı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 29 Haziran-1 Ağustos arasında sınır kapısından 146 bin 639 yolcu aracı ülkeye girdi.

Öte yandan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının izinlerinin bitmesiyle yaşadıkları ülkelere dönüşe geçtiği 1 Ağustos - 4 Eylül arasında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 111 bin 566 yolcu aracı ülkeden çıktı.

Ayrıca, bugün Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Dereköy ve Pazarkule sınır kapılarında yolcu araç girişlerinin akıcı şekilde sağlandığı ve araç kuyruğu olmadığı öğrenildi.

Etiketler: Kapıkule Sınır Kapısı
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