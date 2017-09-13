  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Kapatılan okul ve dershane çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ByLock kullandığı belirlenen 79 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, şüphelilerden 30'u gözaltına alındı.

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Kapatılan okul ve dershane çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan özel okul ve dershanelerde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı aldığı belirtildi.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY mensuplarının haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelilerden 79'u hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerinin şüphelilerden 30'unu gözaltına aldığı, operasyonun sürdürüldüğü öğrenildi.

Etiketler: ankara, fetö, PDY, bylock, khk, kapatılan dershaneler, kapatılan okullar
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