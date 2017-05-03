  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kapatılan DİHA'nın eski muhabirine "terör"den hapis

Kapatılan DİHA'nın eski muhabirine "terör"den hapis

KHK kapsamında kapatılan DİHA'nın eski muhabirine, "silahlı terör örgütü üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Kapatılan DİHAnın eski muhabirine &quot;terör&quot;den hapis

Elazığ'da, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kapatılan Dicle Haber Ajansının (DİHA) eski muhabiri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Güleş ve avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Güleş, haberleri okulda öğrendiği bilgiler ışığında yaptığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Savcı mütalaasında, sanığın telefon görüşmeleri, yaptığı haberler ve sosyal medya hesabından paylaşımları nedeniyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Etiketler: khk, DİHA, Dicle Haber ajansı, terör örgütü, PKK, terör propagandası
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