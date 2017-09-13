Kapalı yolu açıp teröristlerle toplantı yapmışlar

Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında 31 Ağustos'ta 4 terör örgütü PKK üyesinin silahlı insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerle toplantı halinde olan 4 iş birlikçiyle ilgili soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı.

Oğul köyü kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda biri ölen 3'ü de yaralanan 4 iş birlikçiyle ilgili Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında, operasyon sırasında teröristlerle toplantı halinde oldukları belirlenen terör örgütü PKK iş birlikçileri I·brahim Sak, Musa Tarhan, Mehmet Temel ve I·smail Aydın'ın güvenlik gerekçesiyle kapalı olan yolu kendi imkanlarıyla açarak teröristlerin bulunduğu bölgeye gittikleri belirlendi. İş birlikçilerin bölgeye ulaştıktan sonra da yemek pişirerek bir süre teröristlerin gelmesini bekledikleri tespit edildi.

İş birlikçilerin, olayın yaşandığı yerin sağ ve sol tarafının askeri yasak alan olduğunu bilmelerine rağmen özellikle son zamanlardaki operasyonlarla hareket alanları daralan teröristlere lojistik destek sağlamak üzere bölgeye gittiği saptandı.

Operasyonun ardından olay yerindeki incelemede bir süre önce gasbedildiği anlaşılan ve içinde mutfak tüpleri olan 2 araç bulundu. Savcılıkça el konulan araçlarla ilgili detaylı inceleme de sürüyor.

Bu arada, iş birlikçiler arasında yer alan ve hastanedeki tedavisi sonrası İbrahim Sak ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Musa Tarhan hakkında daha önce aynı suçtan soruşturma yürütüldüğü, operasyonda hayatını kaybeden Mehmet Temel'in babasının ise aynı suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Ağır yaralanan iş birlikçilerden İsmail Aydın'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Valilik açıklamayla duyurmuştu

Hakkari Valiliğinden 1 Eylül'de yapılan açıklamada, Ogˆul ko¨yu¨ kırsalında tespit edilen bir dinamik hedefin silahlı insansız hava aracıyla ateş altına alındığı ve bölgede 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Bölgede tero¨ristlerle toplantı halinde bulundukları sonradan anlaşılan I·brahim Sak ve Musa Tarhan'ın hafif, Mehmet Temel ve I·smail Aydın'ın agˆır olmak u¨zere 4 is¸ birlikc¸inin yaralandıgˆı kaydedilen açıklamada, kendi imkanlarıyla Hakkari Devlet Hastanesine giden yaralılardan Temel'in hayatını kaybettiği ve konuyla ilgili adli tahkikatın sürdürüldüğü bildirilmişti.

Hakkari'deki bazı terör eylemlerinin faili de öldürülmüştü

İçişleri Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada da terörle mücadele kapsamında Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, "Piro Amed" kod adlı Abdullah Sönmez ile beraberindeki "Mordem", "Zagros" ve "Cemal" kod adlı teröristlerin etkisiz hale getirildiği ifade edilmişti. Açıklamada, terörist Sönmez'in özel harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edildiği saldırı ile Hakkari Çukurca yolunda askeri konvoya yönelik 2 askerin şehit düştüğü terör eyleminin faili olduğu duyurulmuştu.

Sivil ve masum vatandaşlara zarar verilmedi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bugüne kadar hiçbir sivil ve masum vatandaşa zarar verecek uygulama içinde olmadığı, Oğul köyü kırsalında 31 Ağustos'ta silahlı insansız hava aracıyla icra edilen operasyonda da aynı esas ve usullerin kullanıldığı vurgulanmıştı.