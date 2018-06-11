Kandil'e operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen Niğde mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, Niğdelileri, "Yiğitler otağı, kahramanlar diyarı Niğde. Şehit Ömer Halisdemir’in memleketi Niğde" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan, bayrak ve ülkenin bekası için topağa düşen şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı, uzun ömürler diledi.

Bugün Niğde'nin bambaşka olduğunu ifade eden Erdoğan, "16 yıldır gelir giderim ama ben böyle bir Niğde görmedim. Allah nazardan saklasın." diye konuştu.

"Sizinle bu ülke yönetilmez"

Şehitleri Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirinden okuduğu dizelerle selamlayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri bu aslanlardan anlamaz, askerlerimizden anlamaz. Beyefendi, askerin ortaya koyduğu tavırdan rahatsız olur, anlamaz. 24 Haziran'da onları sandığa demokratik bir şekilde gömmeye var mıyız?

Biz, Mehmet'imizi, Mehmetçik'imizi sadece toprağa ve tarihe değil asıl kalbimize gömdük. Şehitlerimizin aziz, pak, temiz hatıralarını hafızamıza nakşettik. Geride bıraktıkları emanetleri, kardeşimiz, evladımız, ana babamız bildik.

Şehitlerimizin dökülen mübarek kanlarını asla yerde koymadık. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Dereler’de, Afrin’de, Cerablus’ta var mıyız? Bay Kemal bize ne dedi? 'Afrin'e girmeyin.' Bay Muharrem ne dedi? 'Afrin'de ne işiniz var?' Sizinle bu ülke yönetilmez. Ülkemize saldıranlar karşısında, bizi taciz edenler karşısında bunun bedelini biz ağır ödetiriz ve ödettik."

Erdoğan, Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz’da hain Semih Terzi’yi alnından indirdiğini, vatan hainine hak ettiğini verdiğini, makamların da en yücesine ulaştığını söyledi.

“Kuzey Irak’ta Kandil'e de operasyonlarımızı başlattık”

Aynı şekilde Niğde’nin diğer şehitlerinin de vatan için şehadete yürüdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Nereye saklanırsa saklansınlar, biz ne Kemal'e ne Muharrem'e bakarız. Biz işimize bakarız. Teröristler hangi ine girerlerse girsinler, er ya da geç, teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını muhakkak sorduk ve soruyoruz. Şu ana kadar sadece Afrin'de 4 bin 500'ün üzerine çıktık. Bugün size bir şey daha söylüyorum. Demiştim ya kuzey Irak’ta Kandil'e de operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil, Sincar demiştim hatırlayın. Oraya da operasyonumuzu başlattık. 20 uçağımızla orada 14 önemli noktayı yok ettik.https://t.co/B5KAzoUDHG pic.twitter.com/13GKUVyoEz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "Sabır, sabır. Şu 24 Haziran bir hallolsun. Gerektiğinde beraber." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin zalime karşı acımasız, mazluma karşı merhametli olduğunu anlatan Erdoğan, devletin, hainlerin tepesine hiç ummadıkları anda balyoz gibi güçlü inen bir devlet olduğunu aktardı.

“Bölücü örgütün Suriye kolunu Afrin'den söküp attık”

Alandakilere, "Çukur eylemlerinde sokak çetelerini açtıkları deliklere gömdük mü? Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'lı canileri, 3 bin, darmadağın ettik mi?" diye soran Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı'nda bölücü örgütün Suriye kolunu Afrin'den söküp attık. Bu 4 bin 600'e yaklaştı. Besler Dereler bölgesinde, Cudi'de, Gabar'da, Kato'da teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. Yurt dışına kaçan 80'in üzerinde alçağı paketleyip adalete teslim ettik mi?” dedi.

“Sen nasıl olur da gider bunu ziyaret edersin”

Erdoğan, “Peki bu Bay Muharrem’den, Bay Kemal’den terörle mücadele hakkında bir şey duydunuz mu? Onların terörle mücadele diye bir derdi yok. Bay Kemal, terörün desteklediği kişileri koluna takıp Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Bay Muharrem de terörün desteklediği siyasi partinin başkanını, sözde cumhurbaşkanı adayı o da, ona gidiyor, Edirne'de cezaevinde ziyaret ediyor. 6-7 Ekim'de 'dökülün sokaklara' deyip de 53 Kürt kardeşimi Diyarbakır'da öldüren bunlar değil mi? Sen nasıl olur da gider bunu ziyaret edersin. Buradan sana oy mu gelecek” diye konuştu.

“Kandil'i, ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit olmaktan çıkarıyoruz”

Bunlardan dolayı 24 Haziran’ın çok önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, 24 Haziran’da bunlara gerekli dersi vermemiz lazım. Sınırlarımız içinde ve dışında binlerce teröristi etkisiz hale getirdik. Hedefimiz, bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i, ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'ndan hemen sonra başladığımız operasyonlar hamdolsun başarıyla sürüyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz.https://t.co/B5KAzoUDHG pic.twitter.com/itzDruQvOg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

“Türkiye insansız hava araçlarını artık kendi üretiyor”

Erdoğan, Türkiye'nin silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını artık Amerika'dan veya İsrail'den satın almadığını, kendi ürettiğini söyledi.

İnsansız hava araçlarının verdiği koordinatları F-16'ların vurduğunu ifade eden Erdoğan, "Artık bizim Atak helikopterlerimiz var mı? Onu da yine bu kardeşinizin İtalya ile yaptığı görüşmeler sonucunda İtalyanlarla ortak üretmeye başladık." diye konuştu.

“Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız”

Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahadaki birliklerimiz teröristlerin inlerine doğru adım adım ilerliyor. Muhalefet istemese de nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız. Bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapanlar rahatsız olsa da terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağız. Tabii öncelikle dün Afrin operasyonuna yaptıkları itirazların aynısını bugün Kandil'e yapan gafillere sandıkta esaslı bir ders vereceğiz” diye konuştu.

“Kapı kapı dolaşarak sandıkları inşallah patlatacaksınız”

Niğdelilere 24 Haziran'da güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye deyip demeyeceklerini soran Erdoğan, olumlu yanıt alması üzerine, "Rabb'im hepinizden razı olsun, bu ne güzellik. Hanım kardeşlerimin şu dirayeti, şu cesareti, Allah'ın izniyle inanıyorum ki siz kapı kapı dolaşarak sandıkları inşallah patlatacaksınız." dedi.

“1 Kasım 2015'te yüzde 57 ile kaos senaryolarını siz sandığa gömdünüz”

Erdoğan, Niğde'ye sadece seçim mitingi için gelmediklerini, Niğde'ye teşekkür borçlarını da ödeyeceklerini ifade ederek 30 Mart yerel seçimlerinden önce Niğde'yi ziyaret ederek söz aldığını ve güçlü destek istediğini anımsattı. İlk günden beri hep AK Parti'nin yanında olan Niğdelilerin kendilerine yine sahip çıktığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk siyasetinin montajlarla, kasetlerle esir alınmaya çalışıldığı 30 Mart 2014 seçimlerinde Niğde yüzde 41 ile 'AK Parti' dedi. İhanet çetesinin saldırılarının yoğunlaştığı 10 Ağustos 2014'te Niğde bu defa yüzde 59 ile şahsımı cumhurbaşkanlığına getirdi.

Çukur eylemleriyle geleceğimizin karartılmak istendiği 1 Kasım 2015'te yüzde 57 ile kaos senaryolarını siz sandığa gömdünüz. 16 Nisan'da da Niğde bu demokratik geleneğini bozmadı. Türkiye'nin yeni hükümet sisteminin oylandığı bu kritik seçimlerde Niğdeli kardeşlerim yüzde 60 gibi yine ülkemiz ortalamasının çok üzerinde bir oranla 'Kalıcı istikrar' dedi, 'Büyük ve güçlü Türkiye' dedi.

İşte bunun için 'Niğde bizim canımız' diyoruz. İşte bunu niçin 'Niğde bizim yoldaşımız, dostumuz, kardeşimiz' diyoruz. Sizlerin bu sevgisine, desteğine, teveccühüne layık olmanın mücadelesini veriyoruz."

“16 yılda 13 milyar lira yatırım yaptık”

Niğde'yi ayağa kaldırmak ve yılların ihmalini gidermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve son 16 yılda 13 milyar lira yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, çocukların eğitimi için bin 646 yeni derslik inşa ettiklerini, ilk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere de 26 milyon lira tutarında burs verdiklerini anımsattı.

Erdoğan, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarını büyük ölçüde çözdüklerini ve 7 bin 243 kapasiteli yükseköğrenim yurdu açtıklarını belirterek Niğde Spor Salonu'nun inşasının sürdüğünü, spor kompleksinin ise proje çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

Niğde'ye 6'sı hastane olmak üzere 25 sağlık tesisi kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, 5 sağlık tesisinin yapımının da sürdüğünü, 400 yataklı Niğde Devlet Hastanesi'nin proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere ve yaşlılara 813 milyon liralık kaynak aktararak el uzattıklarını belirtti.

“9 bin 360 konut projesini hayata geçirdik”

TOKİ vasıtasıyla Niğde'de bugüne kadar 9 bin 360 konut projesini hayata geçirdiklerini ve hak sahiplerine teslim ettiklerini vurgulayan Erdoğan, Niğde'de göreve geldiklerinde 62 kilometre olan bölünmüş yolu 311 kilometreye çıkardıklarını kaydetti.

"Biz buyuz, yol medeniyettir." ifadesini kullanan Erdoğan, tarihi Hacı Abdullah Köprüsü'nü restore ederek ata yadigarı esere sahip çıktıklarını, yatırım bedeli 350 trilyon lira olan 7 yol projesinin inşasının sürdüğünü söyledi.

“Niğde'den çıkacaksınız yola bastır Ankara”

Erdoğan, "334 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde otoyolunun yapımı sürüyor. Niğde'den çıkacaksınız yola bastır Ankara. Biz buyuz. Bu otoyolun tamamlanmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar otoyol bağlantısı kesintisiz sağlanmış olacak. Bu çırak anlar mı bu işten? Ne alakası var, anlamaz. İki yıla kadar inşallah bunun tamamını hizmete açıyoruz. Karaman-Ulukışla-Mersin hızlı tren hattı... Diyorlar ki 'Ne demek hızlı tren, ne işimiz var bizim hızlı trenle?' Sizin zaten hiçbir şeyle işiniz yok." diye konuştu.

“Sen bu işlerden anlamazsın, zaten anlayana kadar da 24 Haziran geliyor”

Erdoğan, elektrikli otomobil üreten "Tesla" firmasının Üst Düzey Yöneticisi ve iş adamı Elon Musk'ın kendisini ziyaret ettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu (Muharrem İnce) zannediyor ki hala biz dizelle araç üreteceğiz, yerli, milli. Onu da üretiriz de ama biz şu anda elektrikli ve akülü bunları üreteceğiz. Bay Muharrem, sen bu işlerden anlamazsın, zaten anlayana kadar da 24 Haziran geliyor. Ama 24 Haziran'dan sonra sana vakit ayırabiliriz." ifadesini kullandı.

“Şehre son 16 yılda 10 baraj, 3 gölet kazandırdık”

Karaman-Ulukışla-Mersin hızlı tren hattının 244 kilometre uzunluğunda ve inşasının iki kesim halinde devam ettiğine işaret eden Erdoğan, Samsun-Kayseri-Ulukışla-Mersin-İskenderun arasındaki mevcut demiryolu koridoruna ilave olarak, Samsun-Çorum-Kırıkkale-Aksaray-Ulukışla arasında bir hızlı tren hattının yapıldığını belirtti.

Erdoğan, hem yolcu hem de yük taşımacılığının yapılacağı hattın nihai proje çalışmalarının sürdüğünü ve 2023'te de tamamlanacağını açıkladı.

Niğde-Kayseri-Mersin-Adana-Osmaniye demiryolu hattının sinyalli elektrikli hale getireceklerini aktaran Erdoğan, şehre son 16 yılda 10 baraj, 3 gölet kazandırdıklarını, 5 baraj ve bir gölet daha inşa edeceklerini bildirdi.

“Sulama tesisleriyle 41 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız”

Erdoğan, son 16 yılda inşa edilen sulama projeleriyle Niğde'de 23 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını belirterek, "Yapımı devam eden sulama tesisleriyle 41 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. İçme suyu arıtma tesisiyle Niğde şehir merkezine içme ve kullanma suyunu sağladık. Niğde'nin uzun vadede içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak Ecemiş kaynakları içme suyu tesislerinin projeleri hazırlanıyor." diye konuştu.

"Sen önce 'büyüme' denilen kavramı öğren"

Niğdeli çiftçilere toplamda 690 milyon tutarında tarımsal destek verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç.' 7,4 ilk çeyrekte Türkiye büyüme kaydetti. OECD ülkelerinde bir numara olduk, G20 ülkeleri içerisinde Hindistan'dan sonra ikinci olduk. Bugün Malatya'da konuşuyor, soruyor çiftçiye ve esnafa. '7,4 büyüme sizin gelirinize yansıdı mı?' Bay Kemal, sen bu söylediğine inanıyor musun?

Sen önce bu 'büyüme' denilen kavramın ne olduğunu bir öğren, kendi ekonomistlerine bir sor büyüme nedir. Ne diyor? 'Bu ranta aittir' diyor. Bu büyüme denilen olay, tabii ki o rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir ama onun işçisi, çalışanı yok mu, devlet olarak benim memurum yok mu, bunlara yansımıyor mu?

İşte bu çiftçilere verdiğimiz paraları biz hangi kaynaktan veriyoruz Bay Kemal? Büyüdüğümüz, güçlendiğimiz için işte bu paraları veriyoruz. Bu yollar nereden yapılıyor Bay Kemal, Bay Muharrem nereden yapılıyor bunlar? Yükleniyoruz ama anlamıyorlar. Cehalet çok kötü bir şey."

“Bay Kemal, büyüyen ülke bunu yapar”

Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan Niğdeli çiftçilere yüzde 50-80 arasında hibe verdiklerini belirtti.

Son 16 yılda toplam 25 bin Niğdeli vatandaşı İŞKUR kanalıyla işe yerleştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Eğer küçülen bir ülke ve ekonomi olsak bunları yapabilir miydik? Niğde'ye verdiğimiz 185 trilyon liralık teşviklerden, 118 bin işverenimiz ve sigortalımızın yararlanmasını sağladık. Bay Kemal, büyüyen ülke bunu yapar." diye konuştu.

“Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet anlayışı var?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerden 24 Haziran'da tercihlerini hizmet siyasetinden yana kullanmaları, cumhurbaşkanlığında kendisine milletvekilliğinde de AK Parti'ye destek olmaları için söz istedi.

"Muhalefetin adaylarının halini görüyorsunuz. Üç benzemez miting meydanlarında seçim vaadi olarak yatırımları durdurmaktan, kapatmaktan, projeleri rafa kaldırmaktan bahsediyor." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlar yıkım ekibi, biz inşa. Biri kafayı İstanbul'a inşa ettiğimiz dünyanın en büyük havalimanına takmış, diğeri sabah akşam şehir hastaneleriyle uğraşıyor. Öteki dünyanın dört bir ucunda ecdat yadigarı eserlere... 'TİKA'yı, AFAD'ı kapatacağım' diyor.

Ne cins bunlar ya, hale bak. AFAD hastalarla uğraşıyor, nerede düşkün varsa onlarla uğraşıyor. TİKA da dünyanın dört bir ucunda nerede tarihi eserlerimiz varsa bunların inşasıyla uğraşıyor. İnanın bunların hallerini gördükçe ülkemiz ve geleceğimiz adına üzülüyorum.

Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet anlayışı var? Siz hiç Avrupa'da yatırım düşmanlığı yapan bir muhalefet partisi gördünüz mü? Siz hiç dünyanın gelişmiş ülkelerinde havalimanlarını kapatmaktan bahseden bir muhalefet adayı işittiniz mi? Siz hiç morali yerine gelsin diye cephedeki askere sataşan bir cumhurbaşkanı adayı duydunuz mu?"

“Bay Muharrem, zaten benim varlığım sizin moralinizi bozuyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bay Muharrem çıkmış, 'Benim moralimi bozmasınlar' diye sağa sola posta koydu. İsmail Metin Temel Paşamız, Afrin operasyonunu yöneten komutan. İkinci Ordu Malatya'da, ben de Malatya'dayım. Orada akşam Türkiye Esnaf Sanatkarla Odası bir iftar verdi, ben de katıldım ve konuşma yaptım. Bu konuşmada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve aynı zamanda komutanımız, konuşmamın bir yerinde alkışladılar.

Meğerse bu alkış, beyefendinin moralini çok bozmuş. Bay Muharrem, zaten benim varlığım sizin moralinizi bozuyor. Siz şimdiden 24 Haziran'ı görüyorsunuz zaten. Ya sen nasıl olur da benim askerime, benim komutanıma bir siyasetçi olarak moral vereceğin yerde, 'Benim moralimi bozuyor' nasıl dersin? 12 gün sonra bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya var mıyız? Çünkü bunlar ancak ondan anlar. Bu zat için terörle mücadele eden askerin moralinin hiçbir değeri, kıymeti harbiyesi yok. Varsa yoksa kendi keyfi, morali."

“Bu zat hem aşırı muhteris hem de kifayetsiz”

Bunların içindeki kin ve nefretin hem diline hem de yüzüne vurduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne yaparsanız yapın biz, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Gereğini de yapacağız. Allah aşkına böyle sorumsuzluk, böyle bencillik olur mu? Bugün moralini bozan bir komutana hadsizlik yapan Bay Muharrem, Allah korusun yarın moralini bozan emekliye, çiftçiye, sanayiciye, memura, esnafa kim bilir neler yapar? Daha adaylık sürecinde milletin başına diktatör kesilen biri, Allah muhafaza koltuğa oturunca kim bilir daha ne kesilir? Bu zat hem aşırı muhteris hem de kifayetsiz."

“Şimdi de benim imam hatipli olmama kafayı takmış”

CHP'nin eleştirilerini dile getiren Erdoğan, "Şimdi bak, bunlar 'Biz başörtüsüne karşı değiliz. Benim zaten annem de öyle, kız kardeşim de öyle' diyor. Annene saygım var, kız kardeşine saygım var, bunlar ayrı konular. Sen kendine bak, kendine. İmam hatiplerin lüks olduğunu, imam hatiplerin fazlalık olduğunu söyleyen kendine bak. Şimdi de benim imam hatipli olmama kafayı takmış." diye konuştu.

“Öyle ya da böyle öğretmenlerimize saygılıyız, Bay Muharrem de olsa”

Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Ben de imam hatipli olsaydım cumhurbaşkanı olabilirdim." şeklinde açıklamaları olduğunu belirtti. Bunun her yiğidin karı olmadığını ifade eden Erdoğan, "Sen imam hatipte öğretmenlik yapmakla övünüyorsun ama imam hatipliler de senden çektikleri çileden. Bunların durumu bu. Biz öyle ya da böyle öğretmenlerimize saygılıyız, Bay Muharrem de olsa." değerlendirmesinde bulundu.

“Hyde Park’a benzer parkları Türkiye’de yapacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüdükleri yolda kararlı olduklarını vurgulayarak, 5 yıl için 24 Haziran'da tekrar yetki almak istediğini söyledi.

Amerika'da Central Park ve Londra'daki Hyde Park'a benzer parkları Türkiye'de yapacaklarını aktaran Erdoğan, Niğde'ye de bunlara benzer nitelikte bir millet bahçesi kuracaklarını belirtti. Erdoğan, ayrıca gençlere hizmet verecek millet kıraathaneleri hakkında da bilgi vererek, "Ben kıraathane diyorum, Bay Muharrem de Bay Kemal de bu kıraathaneleri oyun oynama yeri olarak telakki ediyor." diye konuştu.

"Bay Muharrem, o işi sen iyi bilirsin"

Zeytinburnu'nda 24 saat açık olan kıraathaneye ilişkin videoyu gösteren Erdoğan, burada gençlerin ders çalıştığını söyledi. Burada iskambil ve okey oynayan olup olmadığını vatandaşlara soran Erdoğan, "Bay Muharrem, o işi sen iyi bilirsin." ifadesini kullandı.

Erdoğan, söz konusu kıraathanelerle okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirerek, Türkiye'nin dört bir yanına bu kıraathaneleri kuracaklarını aktardı. Kıraathanenin, okuma evi anlamına geldiğini belirten Erdoğan, kendilerinin bu ifadenin başına millet kavramını da getirdiklerini söyledi.

“George bunu yapıyor da biz niye yapmayalım?”

Kızının da yurt dışında eğitim aldığı dönemde, ders çalışmak için kütüphaneye gittiğini anlatan Erdoğan, kızının, arkadaşlarıyla burada ders çalıştığını ve çok daha verimli olduğunu söylediğini aktardı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bunu yapıyoruz ama bunlar dünyayı tanımıyor, biz dünyayı tanıyoruz. Kızım, yurt dışında okurken kendisini aradığım zaman üniversitenin kütüphanesinde bulurdum, derslerine çalışırdı. Sordum ona, 'Nasıl bu kütüphaneler?'

Bu kütüphanelerde işte aynen bunlar var. Kek, internet onlar zaten var, çayı, kahvesi hepsi var. Onlar da olacak da biz de niye olmayacak? George bunu yapıyor da biz niye yapmayalım? Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında bunu yapacağız. İçinde kitabıyla, ders çalışma yerleriyle, ücretsiz çayı, keki, simidiyle, internetiyle gençlerimize yeni bir yaşam alanı oluşturmaktan bahsediyoruz.

Kumarhane değil, kıraathane Bay Kemal, Bay Muharrem... Ama öyle bir şey açmış olsak, havada dört takla atarsın. Bay Muharrem, meydan meydan kekten söz ediyor. Çok seviyorsan sana da ikram ederiz."

"Bunlara lafı eğip bükmeden dürüstçe cevap isteyin"

Erdoğan, Hz. Mevlana'nın Mesnevi'de anlattığı fil hikayesini vatandaşlarla paylaşarak, Muharrem İnce'nin "millet kıraathanelerine baktığında sadece keki gördüğünü" söyledi. Erdoğan, İnce'nin kekle uğraşmaktan vazgeçmesi ve ortaya çıkan eserle ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

"Şimdi adaylar, sağda solda konuşuyor, bilmiyorum buraya da geldiler mi? Herhalde onları dinleyecek kadar vaktiniz olmamıştır." diyen Erdoğan, vatandaştan muhalefetin adaylarına bazı sorular sormalarını istedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, Bay Muharrem bunları yıkacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 585 bin yeni öğretmeni göreve başlattı, onları işten atacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 69 milyon kişiye geniş bant internet hizmeti sağladı, siz onları kesecek misiniz?

AK Parti Türkiye'ye bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları kaldırıp atacak mısınız? AK Parti şu ana kadar 5 şehir hastanesini hizmete soktu, siz onların kapısına da kilit vuracak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 817 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptı, siz onları yıkacak mısınız?

Niğde'deki toplu konutlarda yaşayan vatandaşlarımızı kapı dışarı edecek misiniz? AK Parti Türkiye'de hızlı treni getirdi, kaldıracak mısınız? 6 ilde doğalgaz vardı, şimdi 78 ilde var. 'Bu doğalgaz borularını da söküp atacaklar mı?' diye sorun. 525 baraj, 528 hidroelektrik santrali yaptık, 207 içme suyu tesisi, bin 232 sulama tesisi açtık. Bunları yıkıp yeniden ne yapacaksınız?

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli'ni, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Ne olacak, yıkacak mısınız? Bunlar ne dediklerinin farkında değil, 'Yatırımları durdururum.' diyor bir tanesi, bir tanesi kalkıyor 'Hızlı treni bir daha buraya sokmam.' diyor. Bunlardan lafı eğip bükmeden dürüstçe cevap isteyin."

Niğde'de hizmete, yatırıma devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, kendisini dinleyenlerden kalan 12 günde kapı kapı dolaşmalarını istedi.

Niğde'den 24 Haziran'da bir rekor beklediğini belirten Erdoğan, cumhurbaşkanlığında şahsını, parlamentoda AK Parti'yi desteklemelerini talep etti.

"Vakit birlik vakti, vakit Niğde vakti, vakit Türkiye vakti." ifadesini kullanan Erdoğan, Rabia işareti yaparak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİĞDE'DE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Niğde'de düzenlenen mitinge katılmak üzere kente geldi.

Tören mangasını selamlayan Erdoğan, kendisini karşılayanlar arasında yer alan çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bir süre sohbet etti.

Konuşmasını dinleyen down sendromlu bir gençle fotoğraf çektiren Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, vatandaşlara hitap ettiği Niğde’yi raptiye ile işaretledi.

Kaynak: AA