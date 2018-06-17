Kandil'e hava harekatı: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

15 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine yapılan hava harekâtında 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. — TSK (@TSKGnkur) 17 Haziran 2018

Genelkurmay Başkanlığı, 15 Haziran'da Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine yapılan hava harekatında teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber