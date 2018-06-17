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Kandil'e hava harekatı: 35 terörist etkisiz hale getirildi

15 Haziran'da Kandil'e yapılan hava harekatında 35 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildi.

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Kandile hava harekatı: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi.


 

Genelkurmay Başkanlığı, 15 Haziran'da Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine yapılan hava harekatında teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini duyurmuştu. 

Kaynak: TRT Haber

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