'Kandil'dekilerin kafalarını ezdik, Sincar'a geçerlerse orada da ezeceğiz'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Tekman ilçesinde, muhtarla bir araya geldi.

İlçedeki özel bir salonda basına kapalı yapılan toplantının ardından Akdağ, beraberindekilerle Ensar Vakfınca Tekman Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerle buluştu.

Akdağ, "Bu referanduma karşı çıkanlar, terör örgütü PKK başta olmak üzere bize cephe oluşturdular. FETÖ, PKK bunlarla iş tutan HDP, CHP, arkalarında Batılı ülkeler, bunların hepsi şu anda bunlar referandumda 'evet' çıkmasını istemiyorlar. Çünkü bu referandumda 'evet' çıktığında daha güçlü bir Türkiye'ye sahip olacağız. Yetkilerinin yanında sorumluluğu olan kuvvetli bir meclis kendi işini yapan bir yargı olacak sürekli olarak hizmete yöneleceğiz." diye konuştu.

"Referandumdan sonra güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz"

Bu örgütlerin milletin üzerinde baskı kurmasına asla müsaade etmeyeceklerini de vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"Kandil'dekilerin kafalarını ezdik, şimdi Sincar'a geçiyorlar. Oraya geçerlerse orada da kafalarını ezeceğiz. Şehitler veriyoruz. Şehitler içinde Kürtler de Türkler de var. Ama bir şehit veriyorsak 10 PKK'lıyı da etkisiz hale getiriyoruz. İnşallah bu referandumda Tekman'dan güçlü bir 'evet' çıkaracağız. Hiç kimsenin size zorbalık baskı yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Yeter ki siz Tekman'a sahip çıkın. Bu salon Tekman'a sahip çıkarsa Tekman'ın yarını mükemmel olur. Bu memleketi ne FETÖ'ye, DEAŞ'a, PKK'ya, Hollanda'ya ne de Almanya'ya bırakırız. El birliği gönül birliği edeceğiz. Referandumdan sonra güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz."