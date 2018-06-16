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Kandil'deki terör hedeflerine hava harekatı

Irak kuzeyi Kandil bölgesine dün yapılan hava harekatında teröristlerce sığınak, silah mevzisi, mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Kandildeki terör hedeflerine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı devam ediyor.

Buna göre, dün teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.


 

Kaynak: AA

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