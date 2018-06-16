Kandil'deki terör hedeflerine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı devam ediyor.

Buna göre, dün teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Kandil bölgesine yönelik olarak 15 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen hava harekâtı neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. — TSK (@TSKGnkur) 16 Haziran 2018

Kaynak: AA