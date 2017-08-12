  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Kandil'deki 4 PKK hedefi imha edildi

Kandil'deki 4 PKK hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait 4 hedef imha edildi.

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Kandildeki 4 PKK hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait 4 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca, sabah saatlerinde Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensuplarının silah ve mühimmat deposu ile silah mevzisi olarak kullandığı tespit edilen 4 hedef imha edildi.

Görevini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, Irak, Kandil, hava harekatı, Genelkurmay Başkanlığı
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