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Kandil, Zap ve Hakurk bölgelerindeki terör hedefleri imha edildi

TSK, Irak'ın kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenledi. Dün düzenlenen hava harekatlarında, terör hedefleri imha edildi.

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Kandil, Zap ve Hakurk bölgelerindeki terör hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine 07 Haziran 2018 tarihinde hava harekatı düzenlendi. 

Düzenlenen harekat neticesinde teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi. 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zap, tsk, terör, operasyon, Kandil, Irak, Hakurk
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