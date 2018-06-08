Kandil, Zap ve Hakurk bölgelerindeki terör hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine 07 Haziran 2018 tarihinde hava harekatı düzenlendi.

Düzenlenen harekat neticesinde teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi.

KANDİL’E HAVA HAREKÂTI

Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak 07 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/xFMkMb8qzj — TSK (@TSKGnkur) 8 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber