Kandil, Zap ve Hakurk bölgeleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine 07 Haziran 2018 tarihinde hava harekatı düzenlendi.
Düzenlenen harekat neticesinde teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi.
KANDİL’E HAVA HAREKÂTI— TSK (@TSKGnkur) 8 Haziran 2018
Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak 07 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/xFMkMb8qzj
Kaynak: TRT Haber