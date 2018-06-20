Kandil operasyonu adım adım ilerliyor

Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. Yıldırım, Kandil operasyonunun adım adım ilerlediğini belirtti.

Bölgenin kuş uçuşu uzaklığının aşağı yukarı 90 kilometre, karayoluyla da 110 kilometre olduğunu söyleyen Yıldırım, "Şu anda zannediyorum bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda. Temizlik yapa yapa, sahayı yumuşatarak daha derinliğe doğru güvenlik unsurlarımız, özel kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerin profesyonel askerleri bu şekilde bölgede faaliyetlerini sürdürüyorlar" dedi.

"Münbiç işi olumlu bir adımdır"

ABD ile ilişkileri konuşarak çözmekten yana olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Her şeye rağmen Münbiç işi olumlu bir adımdır. ABD ile işleri görüşerek, konuşarak çözmekten yanayız. İlişkilerimizi bozmaktan yana değiliz. Ama 'Ne pahasına olursa olsun', bunu bizden beklerlerse bu yanlış olur. Türkiye alternatifsiz değil" diye konuştu.

"Ümit ederiz ilişkiler daha fazla gerilmez"

Başbakan Yıldırım, ABD ile ilişkilerin daha fazla gerilmemesini istediklerini söyledi.

Yıldırım, "Türkiye onların, gönülleri geldiği, canları istediği zaman savunma sistemi verecekleri, istemediklerinde 'bir dakika' diyecekleri bir ülke değildir. Ümit ederiz ilişkiler daha fazla gerilmez. Çünkü Türkiye, NATO’nun köklü bir ülkesi, ABD’den sonra en güçlü ülkesi. NATO içinde böyle bir çelişki, çatışma ortamı NATO’nun bölgedeki etkinliğini, gücünü de önemli ölçüde olumsuz etkiler" dedi.

Kaynak: AA