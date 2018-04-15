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Kanal İstanbul yakında ihaleye çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İstanbullulara, Kanal İstanbul’un ihalesinin yakında yapılacağı müjdesini verdi.

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Kanal İstanbul yakında ihaleye çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İstanbulllara Kanal İstanbul müjdesini verdi.

Erdoğan, dünya çapında bir proje olan Kanal İstanbul'un ön çalışmalarının sürdüğünü, yakında ihaleye çıkılacağını söyledi.

 

 

Bazılarının projeyle ilgili ileri geri konuştuğunu söyleyen Erdoğan, "Boğaz'da olan kazayı gördünüz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık ve net artık her şey ortaya koydu. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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