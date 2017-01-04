Kan stokları azaldı, Kızılay seferberlik ilan etti

Türkiye'de 40 bin ünite olması gereken kan stoku 20 bin ünitenin altına düşünce Kızılay seferberlik ilan etti. Kızılay kan bağışı yapılması için destek istiyor. Türkiye'de kan stokları kırmızı çizgi olan 20 bin ünitenin altına düştü. Kızılay'da alarm seviyesi kırmızıya çıkartıldı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabı üzerinden çağrı yaptı. O çağrıda,, "kan stoklarımız yetersizdir, kan bağış desteği bekliyoruz" dedi.Çağrı yanıtsız kalmadı. Bir çok gönüllü harekete geçti.

Kan merkezlerine başvurular arttı

Kızılay'ın kan bağış merkezlerine başvuranların sayısı önceki günün iki katına çıktı.

Kan stokunun azalmasının ana nedeninin çetin kış şartları olduğunfu belirten Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sözlerini şöyle sürdürdü;

" Tabii bizim Türkiye genelinde kan bağışı aldığımız 250 noktaya ulaşımda mobilize olma sıkıntısı nedeniyle bağış oranı düşüyor. Bizim geleneksel olarak yaşadığımız sorunlardan biri de bu" dedi.

1 ünite kan 3 kişiye hayat veriyor

Kan ihtiyacının karşılanmasının tek yolunun gönüllü yapılan kan bağışları olduğunu vurgulayan Kınık, bu stokların 40 bin ünite olması gerektiğini belirtti.

Kınık, bir gün herkese lazım olabilecek olan bu hayati ihtiyaca yönelik başlatılan kampanyaya daha çok bağışçı beklediklerini de kaydetti.