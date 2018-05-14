Kamuya 2500 engelli personel alınacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen "Biz Birlikte Güçlüyüz" programında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, engelliler için hayatı kolaylaştırmayı kendilerine şiar edindiklerini söyledi.

Kaya, "İnsanın yaratılışında ya da sonradan fiziksel engele sahip olması Allah'tan ama asıl engelin, kötülükle beslenmiş vicdanlarda olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz" diyerek, iktidara geldiklerinde zihinlerdeki engelleri bir bir kaldırmayı kendilerine şiar edindiklerini aktardı.

Kaya, engellilerin toplum hayatının içinde aktif şekilde yer almaları için birçok politika ürettiklerini, engellilere yönelik eğitim, sağlık ve istihdam konularında önemli hizmetler sunduklarını dile getirdi.

"Artık Türkiye'de engellilerine bakan bir sosyal devlet var"

Bakan Kaya, geliştirdikleri politikalarla engellilerin sosyal yaşama katılımını her zaman desteklediklerini belirterek, "Bugün aileleriyle birlikte düşündüğümüzde yaklaşık 30 milyonu bulan insanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet yüzüyle tanışmış durumda" dedi.

Kaya, "Artık Türkiye'de engellilerine bakan bir sosyal devlet var. Kimsenin, hiçbir engelli annesinin gözünün arkada kalmasına gerek yok. Biz devlet olarak tüm engellilerimizin, annelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"505 bin aileye 1085 lira evde bakım desteği veriyoruz"

İktidarları boyunca engelli bireyler için geliştirilen ve hayata geçirilen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Kaya, bugün 505 bin aileye bin 85 lira evde bakım desteği verdiklerini, evde bakımı mümkün olmayan bireyler için kurumsal hizmet kapasiteleriyle destek olduklarını anlattı.

Kaya, özel eğitimden faydalanmak için gereken engel oranını yüzde 40'tan, yüzde 20'ye düşürdüklerini, yaş sınırını kaldırdıklarını, özel eğitim okullarında, sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören engelli öğrenci sayısını yaklaşık 6 kat artırarak, 333 bine çıkardıklarını ifade etti.

Ayrıca 2 bin 74 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenci sayısının da 373 bini aştığını vurgulayan Kaya, engelli öğrenciler için ücretsiz taşımayı getirdiklerini, bununla birlikte de okula devamlılıkta çok önemli bir artış sağladıklarını söyledi.

"2 bin 500 engelli kardeşimizin daha kamuda istihdamını gerçekleştireceğiz"

Kaya, engellilerin istihdamı konusuna da değinerek, "Biz iktidara geldiğimizde, 2002'de kamuda 5 bin 777 engelli personelimiz vardı. Bugün geçtiğimiz aylarda yaptığımız atamayla birlikte bu rakamı 54 bine çıkarmış durumdayız. İnşallah önümüzdeki 6 ay içerisinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha kamuda istihdamını gerçekleştireceğiz. Biz engelli memur sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Yine korumalı iş yeri modeliyle ağır engeli olan, fiziksel, ruhsal ve mental engeli olan bireylerimizin de iş sahibi olmalarını, sosyal hayata katılmalarını sağlıyoruz. Engelli kardeşlerimizin öz güvenini, umudunu artıran istihdama yönelik teşvik politikalarımızı inşallah önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel sektörde de engelli istihdamını teşvik eden politikalarını artıracaklarını söyleyen Kaya, "Bugün engelli kardeşlerimizin işçi olarak istihdamında kamu-özel sektör iş birliğinde yaklaşık 105 bin rakamına ulaşmış durumdayız. Biz istiyoruz ki çok daha fazla engelli kardeşimiz kamuda, özel sektörde istihdamın içerisinde yer alsınlar, sosyal hayatın içerisinde yer alsınlar" dedi.

Farklı alanlarda başarı gösteren engelli bireylerin hikayelerinin de aktarıldığı programda, işitme engelli çocuklar tarafından işaret diliyle İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA