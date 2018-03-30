Kamudaki geçici personelin statüsü yeniden belirlendi

Bakanlar Kurulu'nun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile yükseköğretim kurumlarında, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde (anketörlük ve canlı modellik) çalıştırılacak sözleşmeli personelin çalışma usul ve esasları ile ücret sınırları belirlendi.

Karar ile geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi süreci tamamlandıktan sonra, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalacaklardan hak sahibi olup, istihdam hakkından yararlanmak isteyenlerin sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ve kamu kurum ve kuruluşlarında halen "geçici personel" statüsünde çalışmakta olanların sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın talepleri üzerine, "gümrük muhafaza memuru" "muayene memuru" ve "icra katibi" unvanları "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a eklenirken, bu unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkan sağlandı.

Öte yandan, mevcut durumda adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde istihdam edilecek sözleşmeli personel hakkında uygulanan KPSS sonrası mülakat ve uygulamalı sınav yapılması yönteminin, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının tamamını kapsayacak şekilde sözleşmeli personel alımlarında kullanılmasının önü açıldı.

Kaynak: AA