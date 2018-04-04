Kamuda 3 bin engelli daha istihdam edilecek

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Yıldırım'ın satır başları şu şekilde:

3 bin engelli alınacak

"Engelli memur atamalarının atama kontenjan sınırlaması dışında tutulmasını sağladık. Engelliler için ayrı bir sınav sistemini getirdik. Engelli memurların yer değiştirmelerinde ciddi kolaylık sağladık. Engellileri vardiya işinden muaf tuttuk. 2002'de engelli kontenjanından memur çalışan sayısı 5 bin 777, bugün 52 bin civarında yani 10 kat artmış. Bugünkü 2 bin 500 kişiyi de saymıyoruz. Onu da ilave edersek 55 bine yaklaşıyor. Yine yıl sonunda 2 bin 500 daha yerleştirme yapacağız, 500 de öğretmen, 3 bin. Ne olacak? 58 bine doğru gelmiş olacağız."

"Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yüzde 10 engelli kontenjanı getirdik."

"Engelli haklarını anayasayla güvence altına aldık"

"Engelli haklarını dünya standartlarına getirdik. Engelleri ilgilendiren müstakil bir kanunumuz yok. Rencide edici tabirlerin hepsini yasakladık, engelli diye tek bir tanım getirdik. Engellilere ilave bir iş yapmayı, imtiyaz getirmeyi anayasada güvence altına aldık. Engelliler için pozitif ayrımcılığını getirdik."

"Evde bakım hizmetini getirdik"

"Ağır engeli bulunan kişilere bakım destek hizmetlerine hala etkili bir biçimde devam ediyoruz. Evdeki engellilere eskiden bakım desteği yoktu, biz bu hizmeti getirdik. 97 yatılı bakım merkezi var. Burada 6800'den fazla engelli kardeşimiz hizmet alıyor."

"Özel sektöre teşvikler getirdik"

"Özel sektörde istihdamı arttırmak için teşvikler getirdik. Engelli alma mecburiyeti yok ama engelli çalıştırırsa ve kota fazlası engelli alırsa bu işverenler için kolaylıklar getirdik. Buradan işverenlerimize sesleniyorum, her engelli için sigorta pirimini bakanlık karşılıyor. Sizin yükünüz azalıyor, daha çok sosyal sorumlulukta rol almış oluyorsunuz."

"Tehdit nereden gelirse gelsin biz oradayız"

"Tehdit nereden gelirse gelsin biz oradayız. Terörün, 'Fırat'ın doğusu, batısı' diye bir şey olmaz. Terör doğusunda da varsa biz oradayız, batıda da varsa biz oradayız."

Kaynak: TRT Haber, AA