Kamu görevlilerinin göreve iadesiyle ilgili düzenlemeye gidildi

690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, OHAL kapsamında kamu görevlilerine ilişkin alınan tedbirlerde düzenlemeye gidildi.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek idari işlem tesis edilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılanların itirazları üzerine yapılacak değerlendirme sonucunda görevlerine iadesine ilişkin işlemler aynı usullerle yapılacak.

Bu kapsamda görevine iade edilenlere kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak.

Söz konusu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

Kayyumdaki şirketlere ilişkin satış ve tasfiye

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum atandığı şirketlerde, varlık ve malvarlığı değeri satışlarına bağlı elde edilen gelirden borçlar ödendikten sonra kalan tutar, şirket işlerinde kullanılabilecek. Fesih ve tasfiye işlemleri sonunda borçlar ödendikten sonra kalan tutar, yargılamanın kesin hükümle sonuçlandırılmasına kadar bir kamu bankasında açılan hesapta nemalandırılacak.

Mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığı şirketlerde gerçekleştirilen satış ve tasfiye işlemlerinde azınlık hisselerinin sahiplerinin rızası aranmayacak.

Kayyumlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülen şirketler, açtıkları davalarda harçtan muaf olacak.

Pilotlara ödenecek tazminat

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde görevli pilotların yararlandığı ilave ödemeden Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğündeki pilotlar da yararlanacak.

Bu kapsamdaki pilotlara zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları her uçuş saati için uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının yüzde 5,5’i yerinde yüzde 7'si oranında ayrıca yıl toptan ödeme yapılacak.

Belediyelerdeki sözleşmeliler için ek ödeme yetkisi

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve teknikerlere, memur kadrosunda çalışan emsali personel için belirlenmiş olan ek ödeme oranını aşmamak üzere ek ödeme yapılıp yapılmayacağına, yapılacak ek ödeme oranını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. AA