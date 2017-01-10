'Kamu diplomasisinin önemi giderek artıyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son yıllarda diplomasinin uygulanma biçiminin değiştiğini belirterek, "Kamu diplomasisinin önemi parlamenter diplomasinin yanında giderek artıyor." dedi.

Bakanlık tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ile Nurettin Canikli dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilere hitap etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ekonomisinin çok önemli sınavlardan geçtiğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin hedeflerinden birinin de Türk ekonomisi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, aynı şekilde Türk diplomasinin de hedef alındığını kaydetti.

Çavuşoğlu, darbe girişiminin bile ekonomiyi sarsmadığını söyleyerek, bankacılık sisteminin güçlü şekilde ayakta durduğunu, dış yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin devam ettiğini anlattı.

Türkiye'ye gelen yabancı sermaye miktarının sürekli arttığını, son 12 yılda 155 milyar dolar sermaye geldiğini belirten Çavuşoğlu, bakanlık olarak tüm görevlerinin yanı sıra ekonomi ve ticari müşavir gibi çalıştıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, yurt dışında Türk vatandaşlarının yapacakları yatırımları kolaylaştırmak için çalıştıklarını da dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un geçen yılki konferansta da milli değerlere vurgu yapan önemli bir konuşma yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, Türk dış politikasında küresel hedeflere yönelirken, hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunun doğru ve hızlı şekilde bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

"Diplomasinin uygulanma biçimi değişiyor"

Kamuoyunun beklentilerinin dikkate alınması ve desteğinin sağlanmasının önemine değinen Çavuşoğlu, "Son yıllarda diplomasinin uygulanma biçimi değişiyor. Kamu diplomasisinin önemi parlamenter diplomasinin yanında giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Geleneksel yöntemlerle modern iletişim araçlarını birlikte kullanarak kapsamlı, sonuç odaklı ve etkin diplomasi yürütülmesinin temel hedef olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, sosyal medyanın kamuya doğrudan erişimi sağlamakta oynadığı rolü vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Dış temsilciliklerimizle birlikte kamu diplomasisi faaliyetlerimizin güçlendirilmesi ve bu çerçevede sosyal medya araçlarının etkin kullanılması önceliklerimiz arasındadır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu çerçevede Bakanlık Enformasyon Genel Müdürlüğü bünyesinde İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü adı altında yeni bir yapılanmaya gidildiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un sorumluluk alanındaki RTÜK, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "Size bağlı kurumlarla bakanlığımız ve temsilciliklerimiz çok yakın iş birliği içinde çalışıyor. Gerek TRT gerekse Anadolu Ajansı yaptığımız çalışmaları çok güzel bir şekilde hem Türkiye'de hem de tüm dünyada kamuoyuna aktarıyor. Bu yakın iş birliği için size, tüm ilgili kurumların yöneticisi arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.