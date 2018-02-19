Kamu Başdenetçisi Malkoç: Türkiye son 10-15 yılda birçok alanda önemli mesafeler aldı

Başdenetçi Malkoç, İstanbul Sarıyer Vilayet Evi'nde düzenlenen akşam yemeğinde, Türkiye'deki farklı inanç gruplarının liderleri ve vakıf temsilcileri ile bir araya geldi.

Yemeğin ardından azınlık ve dini temsilcilerle sohbet eden Başdenetçi Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) çalışmaları ve görevleri hakkında bilgiler veren bir konuşma yaptı.

"Çalışmalarımızda temel hedef, insanımızın memnuniyetidir"

Başdenetçi Malkoç, "KDK'nın kuruluşundaki temel ilke, idarenin hizmet kalitesinin artırılmasına yöneliktir. Ayrıca bu kurum 'iyi yönetim ilkeleri' denen ilkelerin kamuda yerleşmesine gayret gösterir. İnsan hakları konusunda çalışmalar yapar. İdareyi denetleyerek şeffaflığını temin etmeye çalışır. Kısacası hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için gayret eder." diye konuştu.

2017 yılında KDK'ya yapılan toplam başvuru sayısının 17 bin 131 olduğunu ve bu başvuruların yüzde 80'den fazlasının sonuca bağlandığını söyleyen Malkoç, "Hızlı çalışmaktayız. Çalışmalarımızda temel hedef, insanımızın memnuniyetidir. Halkın avukatlığını yaparken idareyi ya dostane şekilde çözüme zorlarız ya da tavsiye kararlarımızla idareye yol gösteririz." dedi.

"Türkiye son 10-15 yılda terörle mücadelede önemli mesafeler aldı"

Türkiye’nin terör örgütleriyle yaptığı mücadeleyi anlatan Malkoç, şöyle konuştu:

"Türkiye’de özellikle son 10- 15 yılda önemli mesafeler aldı. Bu vakıflar alanında da önemli mesafeler aldı. Hak ve hürriyetlerin genişletilmesi anlamında da mesafeler alındı. Demokrasi ve insan hakları konusunda epey yol alındı. Ancak bunu zehirleyen olay hepimizin bildiği gibi terör olayıdır. Eğer Türkiye’de terör, PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri faaliyet göstermemiş olsaydı, eğer 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaşmamış olsaydık, Türkiye, hak ve özgürlükler açısından çok daha farklı bir noktada olabilirdi."

"Terörle mücadele sürerken Türkiye 2023 hedeflerine doğru yürümektedir"

Konuşmasında Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Şefef Malkoç, şunları söyledi:

"Afrin’e yapılan terörle mücadele harekatında Türkiye şehitler, gaziler vermektedir. Ancak Türkiye’nin hem içeride hem de dışarıda olan terörle mücadelesinde bunların yapılması zorunludur, zaruridir. Çünkü Türkiye’de 3 buçuk milyondan fazla Suriyeli muhacir var. Çok şükür başka ülkelerde olduğu gibi ezilmiyorlar. Umut ediyorum ki inşallah Suriye’de, Irak’ta asayiş temin edilir, savaşlar biter, huzur bulur. Hem bölgemiz, hem ülkemiz hem de dünyamız daha adaletli olur. Türkiye’nin terörle mücadelesi de teröristler ya bu işten vazgeçer veya ortadan kaldırılıncaya devam edecektir. Terörle mücadele bir taraftan devam ederken, PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele devam ederken diğer taraftan da Türkiye 2023 hedeflerine doğru yürümektedir."

Kaynak: AA