Kamu Başdenetçisi Malkoç: ABD'ye dava açın, hukuki desteği sağlarız

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Amerika Birleşik Devletleri'nin, teröristleri silahlandırarak uluslararası hukuka göre suç işlediğini belirtti. Kendilerine başvuru olursa hukuki destek verebileceklerini söyledi.

Şeref Malkoç, TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, şehit ailelerine önemli bir çağrı yaptı. Şehit yakınlarına teröristlere silah yardımı yapan ülkelere dava açma çağrısında bulundu. Terör örgütlerine silah yardımının uluslararası hukuka göre suç olduğunu hatırlattı. Bu tarz davaların ceza hukuku açısından örneklerinin olduğunu da belirtti.

Malkoç, şehit yakınlarına dava açmaları durumunda kamu denetçiliği kurumunun hukuki yardıma hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber