'Kamplarda yaşayan Suriyelilerin sayısını artırmayı düşünmüyoruz'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Suriyeli sığınmacılarına ilişkin, "Bir politika olarak kamplarda yaşayanların sayısını artırmayı düşünmüyoruz. Hatta zamanla bunların sayılarını azaltmak da gerekebilir." dedi.

Akdağ, Suriyeli sığınmacılarla ilgili yapılan çalışmaları ve izlenecek politikaları anlattı.

Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon sığınmacıya kapılarını açtığını hatırlatan Akdağ, bunlardan 3 milyon 200 binin Suriye vatandaşı olduğunu belirtti.

Suriyeli sığınmacılardan 250 binin AFAD'ın koordinasyonundaki kamplarda yaşamlarını sürdürdüğünü aktaran Akdağ, çeşitli hizmetlerin verildiği kampların şartlarının iyileştirildiğini ifade etti. Akdağ, şöyle devam etti:

"Bir politika olarak kamplarda yaşayanların sayısını artırmayı düşünmüyoruz. Hatta zamanla bunların sayılarını azaltmak da gerekebilir. Kamplarda sağlık, eğitim hizmeti başta olmak üzere her türlü hizmet veriliyor. Bu aşamadan sonra bir şekilde Suriye'de istikrar, politik stabilite sağlandıktan sonra onların kendi ülkelerine dönmelerini de tabii ki istiyoruz, bekliyoruz. Fakat bu süre, şu anda ne kadar olur bilmiyoruz. Dolayısıyla bir şekilde bizim toplumumuzla uyumlarını sağlamak gerekiyor."

Akdağ, Suriyeli sığınmacıların topluma uyumlarının sağlanması yönünde Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor ile İçişleri Bakanlıklarına görevler düştüğünü ve bunların koordinasyonunu sağladıklarını anlattı.

"Kendi ayakları üstünde durmalarını sağlamaya çalışıyoruz"

Bazı illerde belediyelerin Suriyeli sığınmacılar için örnek çalışmalar yaptığına işaret eden Akdağ, Kilis Belediyesinin sığınmacılara çeşitli kurslarda eğitimler verdiğini hatırlattı.

Kilis ve Suriyeli kadınların kurslarda bir araya gelerek kaynaşmalarının sağlandığına dikkati çeken Akdağ, Suriyeli sığınmacılara misafir gözüyle bakan Türk milletinin, yapılanların yakışır bir tutum olduğunu bildiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"İçişleri Bakanımız şunu açıkladı, 'Suriyeli sığınmacılardaki suç oranı, bizim kendi vatandaşlarımızdaki suç oranından fazla değil.' Zaman zaman sosyal medyaya ya da basına yansıyan haberlere aldanmamak lazım. Bu 3 milyonun üstündeki insanla burada barış içinde yaşayıp, onların kişisel gelişimlerini, aile olarak gelişimlerini devam ettirip fırsat oluşunca da kendi ülkelerine dönmelerini sağlamamız gerekiyor."

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde kurulan kamplara destek verildiğini söyleyen Akdağ, bu çalışmaların da AFAD ve Kızılay tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Recep Akdağ, "DEAŞ'ten temizlenerek Özgür Suriye Ordusunun yönetimine geçen yerlerde onları destekleyerek biraz kendi ayakları üstünde durmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hep balık vermek değil, biraz da balığı tutmayı öğretmek gerekiyor. Şu andaki politikamız bu." ifadelerini kullandı.