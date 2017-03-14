Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Kalkınma siyasi istikrar ister. Siyasi istikrar olmazsa ekonomik istikrar olmaz. Siyasi istikrar olamazsa yatırım olmaz, üretim olmaz, ihracat olmaz. Bunu biz geçmişte yaşadık." dedi.

Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) binasında düzenlenen "Gelecek Senin, Sahip Çık" adlı toplantıda yaptığı konuşmada, Adana'nın Karaisalı ilçesinde demiryolu tamir aracının kaza yapması sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, kaza yerine gittiği için toplantıya geç kaldığını söyledi.

Tarihin iyi bilinip gerekli derslerin çıkartılmasının öneminli olduğunu vurgulayan Elvan, geçmişin bilinemeden geleceğin kurulamayacağının altını çizdi.

Elvan, geçmiş yıllarda çok sık hükümet değişiklikleri yaşandığını ve bunların da ekonomiye, kalkınmaya ve sosyal hayata maliyetinin ağır olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte birçok projenin yarım kaldığına dikkati çeken Elvan,"Kalkınma siyasi istikrar ister. Siyasi istikrar olmazsa ekonomik istikrar olmaz. Siyasi istikrar olamazsa yatırım olmaz, üretim olmaz, ihracat olmaz. Bunu biz geçmişte yaşadık." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, son 14-15 yılda güçlü bir istikrar olduğunu, "Bu istikrarı neden devam ettirmiyoruz? Yeni bir anayasaya neden ihtiyacımız var?" şeklinde bazı soruların gelebileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Evet güçlü bir hükümet varsa, güçlü bir siyasi istikrar var. Düşünün 15 Temmuz darbe girişimi güçlü bir hükümet, güçlü bir siyasi istikrar olmasaydı Allah korusun çok farklı noktalara gidebilirdi. Dolayısıyla biz bu istikrarın, bu güçlü hükümet anlayışının bir anlamda kurumsallaşmasını istiyoruz. Aslında işin özüne baktığınızda millet doğrudan hükümeti seçebilecek bir imkana kavuşuyor."

"Uzlaşı kültürü daha da gelişecek"

Elvan, anayasa değişikliğinde AK Parti ve MHP'nin birlikte yola çıktığını anlatarak, bu değişikliğin uzlaşma kültürünü toplum içerisinde daha da köklü hale getireceğini vurguladı.

Hükümet olmak için şu an yüzde 50 oya sahip olunmaya gerek olmadığına dikkati çeken Elvan, geçmişte Bülent Ecevit'in yüzde 21'lik oy oranıyla başbakan olduğunu ifade etti.

Elvan, yeni anayasa değişikliğiyle yüzde 50'nin üzerinde hükümet olmak için oy alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu da neyi getirecektir? Toplumda bir uzlaşma kültürünü getirecektir. Nasıl biz bugün MHP birlikte uzlaşma kültürü içerisinde bu anayasa değişikliğini sizlerin huzuruna getirmişsek, yarın hükümeti seçeceğimiz zaman yine uzlaşma kültürü toplumda oluşacak. Çünkü yüzde 50'nin üzerinde oy almak zorundasınız aksi takdirde hükümet olmanız mümkün değil." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanına yargı yolu açılıyor"

Elvan, düzenlemenin demokrasinin daha da güçlendirilmesi ve hiçbir şekilde kesintiye uğratılmaması için yapıldığını kaydederek, bugün cumhurbaşkanının hiçbir hesap verme zorunluluğunun olmadığını söyledi.

Yeni dönemde cumhurbaşkanın da artık sorumlu olacağını ifade eden Elvan, millete karşı siyasi sorumluluğunun, TBMM'ye karşı da hukuki sorumluluğunun olacağını dile getirdi.

TBMM'nin cumhurbaşkanını ve bakanlarını denetlemekle yükümlü olacağını anlatan Elvan, cumhurbaşkanını ve bakanlarını yüce divana sevk etme yetkisinin de TBMM'de olacağını bildirdi.

Yargı yolunun da açıldığını dile getiren Elvan, şöyle konuştu:

"Şu an sadece vatana ihanetten cumhurbaşkanını yüce divana meclis tarafından sevk edebilirsiniz. Peki oy oranı ne olacaktır? Yüce divana bugün 550 milletvekiliyle sevk etmek için yüzde 75'lik bir oya sahip olmanız lazım. Yani milletvekillerinin yüzde 75'i evet derse yani 413 milletvekili evet derse ancak sadece vatana ihanetten yüce divana sevk edebiliyorsunuz. Yeni yapmış olduğumuz düzenlemeyle milletvekili sayısını 600'e çıkarmamıza rağmen 360 milletvekiliyle sadece vatana ihanetten değil yapmış olduğu her türlü iş ve işlemlerden dolayı yüce divana TBMM sevk edebilir."

Elvan, aslında yapılanın ana hatlarıyla yürütmede yani hükümete yönelik bir düzenleme olduğunun altını çizerek, "Meclis ve yargıya yönelik önemli bir değişiklik söz konusu değil." dedi.

Kararname düzenlemesi

Elvan, cumhurbaşkanın kararname çıkartmasıyla ilgili düzenleme de yapılacağını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı sadece yürütmeye yönelik kararname çıkartacak." ifadesini kullandı.

Ana muhalefet liderinin "ABD'deki başkanlık sistemini getirseydiniz ona hayır demezdik" şeklinde ifade kullandığını anımsatan Elvan, şöyle devam etti:

"ABD'de başkanlık sisteminde kararnamede sınır yoktur. Bugün Trump kimlerin ülkeye girmeyeceğine karar verdi, savcıları görevden aldı. Sınırsız kararname yetkisi ama bizdeki cumhurbaşkanına verilen kararname yetkisi sadece yürütmeye yönelik bir yetki."

Yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılacağını vurgulayan Elvan, yıllardır "kuvvetler ayrılığı güçlensin" eleştirisi yapıldığını, değişiklikle bunun getirildiğini aktardı.

Bakan Elvan, "Tek bir kişi tüm yargıdaki atamaları gerçekleştirecek" denildiğini anımsatarak, bunu gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Türkiye'nin önünün açılması, kalıcı istikrar ve daha hızlı kalkınma için çabaladıklarının altını çizen Elvan, 16 Nisan'da evet çıkmasıyla Türk milletinin Türkiye karşıtı söylem içerisinde olan, ırkçılığın had safhaya ulaştığı Hollanda'ya, Almanya'ya, Avusturya'ya ve Belçika'ya en güzel cevabı vereceğini sözlerine ekledi. AA