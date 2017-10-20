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'Kalkınma hızında Avrupa'da birinciyiz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kalkınma hızında Avrupa'da birinciyiz. 28 tane Avrupa Birliği ülkesinin kalkınma hızları neyse tam iki misli büyüyoruz." dedi.

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Kalkınma hızında Avrupada birinciyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Kocasinan Belediyesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin kalkınma hızına dikkat çekti.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Özhaseki, bu coğrafyada 3-5 bin yıllık bir devlet bulunmadığını, bu coğrafyada herkesin gözü olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin etrafının adeta yangın yeri olduğunu aktaran Özhaseki, şunları söyledi:

"Birçok kudretli ülke paramparça, idare edilemez durumda. O ülkedeki insanlarla ortak bir tarihimiz var, kültürümüz var, din anlayışımız aynı. Zamanında hep bir arada olmuşuz. Olaylara biraz beraber bakıyoruz ama idarecilerin gafilliği yüzünden, bazen zalimliği yüzünden o perişan hallerini devam ettiriyor toplumlar. Kıyamıyoruz, üzülüyoruz da. Bu yangın haline sevinin kimse yoktur tahmin ediyorum. Ama oralarda böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntı içerisinde, bu zor coğrafyada bizler binbir türlü belayla uğraşıyoruz."

Bakan Özhasaki, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ile durmadan kıyaslandığını, olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyümeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Etiketler: mehmet özhaseki, kayseri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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