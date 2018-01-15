Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: İşsizlikte hedef olan tek haneli rakamlara yaklaştık

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yazılı açıklamasında, Ekim 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Son 3 yılın en yüksek istihdamı Ekim ayı 1 milyon 378 bin kişi ile gerçekleşti

İşsizlik oranının, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Elvan, son dönem verilerinin işsizlikte hedef olan tek haneli rakamlara yaklaşıldığını teyit ettiğini belirtti.

"Son beş aydır bir önceki yılın aynı aylarına göre 1 milyonun üzerinde net istihdam artışı olmuştur. Ekim'de bir yıl içinde oluşturulan net ilave istihdam 1 milyon 378 bin kişiye ulaşmış ve son 3 yılın en yüksek istihdam artışı gerçekleşmiştir. Rakamlar ekonomimizin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğinin ve istihdam oluşturma kapasitesinin giderek arttığının bir göstergesidir." ifadesini kullanan Elvan, sanayi üretim endeksi verilerinin de ilerleyen dönemde işsizlikteki gerilemenin devam edeceğine işaret ettiğine dikkati çekti.

2018 yılı istihdam teşvikleri işsizlikte etkisini gösterecek

Elvan, 2017 başında uygulamaya konulan istihdam teşviklerinin etkisinin yılın ikinci yarısından bu yana etkilerini artırarak gösterdiğini vurgulayarak, "Bu teşviklere ilave olarak 2018 yılı için açıkladığımız yeni istihdam teşviklerinin önümüzdeki dönemde işsizlik üzerinde etkisini güçlü bir şekilde göstermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekim ayında iş gücüne katılım oranı yükseldi

Elvan, iş gücüne katılım oranlarındaki güçlü artış eğiliminin bugün de devam ettiğini ifade ederek, Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranının 0,7 puan artarak yüzde 53,1'e yükseldiğini aktardı.

Özellikle kadınların iş gücüne katılım oranındaki artışın hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Elvan, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde gözlenen yüksek iş gücüne katılım oranlarının yanında daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması, ekonomideki canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir. Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı ayına göre 188 bin kişi artarken, hizmetler sektöründeki artış eğilimi de sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında (inşaat dahil) 961 bin kişilik artış kaydedilmiştir. Tarım istihdamı da bu dönemde toplam istihdama pozitif katkı sağlamıştır."

Kaynak: AA