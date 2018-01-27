Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Her türlü terör unsurunu temizlemekte kararlıyız

Bakan Elvan Mersin'de, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Türkiye İstişare Toplantıları kapsamında "Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye" programına katıldı.

Elvan, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Terörle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Her türlü terör unsurunu temizlemek, Türkiye'ye, milletimize yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Şeffaf bir mücadele yürütüyoruz. Bazıları gibi ikili oynamadan, kökü ve kökeni ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin bu tavrı uluslararası terörle mücadele için de örnek bir tavırdır."

"Ürünü zamanında ulaştırmak önemli"

Lojistiğin, Türkiye'nin en önemli ve geleceği parlak sektörlerinin başında geldiğini belirten Elvan, "Bir ürünün kaliteli üretilmesi elbette önemli ama tek başına yeterli değil. Ürünün en hızlı şekilde ve en düşük maliyetle, güvenilir ve öngörülebilir şekilde tüketiciye ulaştırılması da önem arz ediyor." diye konuştu.

Elvan, lojistik hizmetlerinin depolama, paketleme, gümrükleme, üretici ve nihai tüketiciye erişimini kapsayan bir tedarik zinciri yönetimi olarak bütüncül bakış açısıyla ele alınmasını önemsediklerini dile getirdi.

"Türkiye'nin lojistikte hedefi ilk 15"

Lojistik maliyetlerinin özellikle geri kalmış ülkelerde veya az gelişmiş ülkelerde milli gelire oranının yüzde 20-25 olduğuna işaret eden Elvan, "Gelişmiş ülkelere baktığımızda bunun yüzde 10 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise lojistik maliyetlerinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 13. Dolayısıyla bizim bu maliyetleri daha da aşağı çekmemiz gerekiyor." dedi.

"80 tedbiri uygulamaya koyduk"

Elvan, 10. Kalkınma Planı'nda lojistik hizmetlerin geliştirilmesinin öncelikli bir hedef olarak belirlendiğine işaret ederek, "Lojistiğe Dönüşüm Programı'nı hayata geçirdik. Bu program kapsamında 80 tedbiri uygulamaya koyduk. Yine bu kapsamda sektörün sorunlarının tartışılacağı ve çözüm önerilerinin geliştirileceği Lojistik Koordinasyon Kurulu, Sayın Başbakanımızın genelgesiyle oluşturulmuştur. Ülkemizin lojistik ve ulaştırma altyapısına bütüncül bir yaklaşım getirmek amacıyla da Ulaştırma Ana Planı ve Türkiye Lojistik Master Planı çalışmaları tamamlanmak üzere." diye konuştu.

Akdeniz Sahil Yolu projesi

Kalkınma Bakanı Elvan, lojistiğin ulaştırmadan ayrılmasının mümkün olmadığı belirterek, ulaştırma yatırımlarında temel bazı önceliklerin bulunduğunu anlattı.

Önceliklerin başında kuzey-güney, doğu-batı koridorunun bir an önce tamamlanmasının geldiğini, bu noktada da çok yoğun çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Elvan, "Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamladık. Akdeniz Sahil Yolu'ndaki çalışmalarımız devam ediyor. Az bir kesimimiz kaldı. Çok sayıda tünel, viyadük açıldı. Kuzey-güney bağlantı hatlarında ise tamamlama aşamasına geldik. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kuzey-güney, doğu-batı koridorunu ulaşım altyapısı itibariyle, karayolu altyapısı itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Elvan, kombine yük taşımacılığının daha da geliştirilmesinin de öncelikleri arasında yer aldığını ancak istenilen noktada olunmadığını aktardı.

Lojistik merkezleri yapılıyor

Demiryolu ve denizyolu taşıma paylarının daha da artırılmasının önemine dikkati çeken Elvan, "Demiryolunun özellikle ticari, lojistik faaliyetlerdeki oranı oldukça düşük. Biliyorsunuz demiryollarında da artık özel kesim işletmecilik yapabiliyor. Böyle bir imkan sağlandı. Bu noktada sizlerin adım atmasını bekliyoruz." dedi.

Elvan, kombine taşımacılığın geliştirilmesi hedefi doğrultusunda planlanan 21 lojistik merkezden 8'inin işletmeye alındığını, 5'inin de inşaat çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Bu yıl Mersin-Yenice, Kars, Konya ve Erzurum lojistik merkezlerini işletmeye açacaklarını aktaran Elvan, Karaman, Sivas ve Kayseri lojistik merkezlerinin de yapımına başlanacağını bildirdi.

"Hızlı tren doğu-batı güzergahını Samsun'a kadar uzatacağız"

Elvan, Mersin'deki birçok yatırımı en kısa sürede hayata geçireceklerini dile getirdi.

Mersin'i kuzeye bağlayan bir demiryolu hattını yatırım programına aldıklarını belirten Elvan, "Mersin Limanı'nı Samsun Limanı'na kadar bağlayacak olan bir hattın ilk adımı olan Aksaray-Ulukışla hızlı tren demiryolu hattının yapımını yatırım programını aldık. Ulukışla'dan Aksaray ve hızlı tren doğu-batı güzergahını Samsun'a kadar uzatacağız. Hem doğu-batı hem de kuzey-güney ekseninde hızlı tren demiryolu hatlarımızı buluşturmuş olacağız. Bu çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA