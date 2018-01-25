Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Ekonomimiz aynı ordumuz gibi sapasağlam ve güçlüdür

Bakan Elvan, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Elvan, dünya turizm sektöründe son 60 yılda yaşanan gelişmeye değinerek, 2016 yılında seyahat ve turizm hizmetleri ihracatının küresel mal ve hizmet ihracatı toplamının yüzde 6,6'sını, küresel hizmet ihracatının yüzde 30'a yakınını oluşturduğunu söyledi.

Uluslararası turist sayısının 2016'da 1,2 milyar kişiye ulaştığını aktaran Elvan, bu rakamın 2023'te 1,5 milyara, 2030 yılında ise 1,8 milyara ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Elvan, rakamların turizmin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydederek, pek çok sektörle etkileşim halinde olan turizmin döviz girdisi, istihdama katkısı, sosyal fayda ve vergi geliri açısından ülke ekonomisinin vazgeçilmezi olduğunu anlattı.

Türkiye turizmini daha ileri götürmek için hükümet tarafından yapılan çalışmalara değinen Elvan, Orta Vadeli Program'daki turizm kalkınma planından bahsetti.

Elvan, Türkiye'nin turizmdeki güçlü yanlarına, nitelikli alt yapısına, destinasyon avantajlarına ve farklılıklarına işaret ederek, yüksek kalitede hizmet veren yat limanlarını, yüksek kapasiteli konaklama tesislerini, gelişmiş deniz turizmi filosunu, yüksek rekabetçi turizm fiyatlarını anlattı.

Türkiye'nin turizmdeki fırsatlarına dikkati çeken Elvan, daha fazla turist çekebileceklerini, daha fazla döviz elde edebileceklerini vurguladı.

Bakan Elvan, Türkiye'nin yılın 12 ayında turizm hizmeti sunabileceğini kaydederek, ancak hala yaz aylarına odaklanmış bir turizm çeşidi olduğunu, hem iç hem de dış talebe yönelik arz yaratılarak turizmin 4 mevsime yayılması gerektiğini aktardı.

"Terör örgütleri ile mücadele sonuna kadar sürecek"

Elvan, son yıllarda Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan sıkıntılara değinerek, şöyle devam etti:

"Terörle mücadeleden taviz vermeden bölgemizde hiçbir karışıklık, istikrarsızlık kalmayıncaya kadar ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Ulusal güvenliğimizi, istiklalimizi tehdit eden her unsurla sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda 5 gün önce terör yuvalarını dağıtmak, PKK, YPG, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin bölge halkına yönelik zulmüne son vermek maksadıyla Zeytin Dalı Operasyonu'nu başlattık."

Dört bir koldan terör örgütlerinin tepesine çöküldüğünü kaydeden Elvan, ülkenin güneydoğu sınırında terör örgütü oluşturmak isteyenlerle FETÖ'nün aynı yerden beslendiğini vurguladı. Bakan Elvan, Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile mücadelesine sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi.

"Risk primimizde yukarı yönlü hareket söz konusu değil"

Bakan Elvan, operasyon başladıktan sonra ekonominin etkilenip etkilenmeyeceğine dair tartışmalara da şahit olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu açıklıkla vurgulamam gerekiyor; Ekonomimiz aynı ordumuz gibi sapasağlamdır ve güçlüdür. Bu konuda en ufak bir kaygınız söz konusu olmasın. Bir yandan terör yuvalarını dağıtırken, diğer yandan ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz. Devam eden operasyonlara rağmen borsamız dün ve bugün rekor kırdı. Tüketici güven endeksi 8 ayın zirvesinde üstelik yüzde 11,1'lik bir atışla neticelendi."

Elvan, Türkiye ekonomisinin 2017'de yaşadığı büyümeden bahsederek, geçen yıl ihracatta yakaladıkları artışı bu sene de gerçekleştireceklerini söyledi.

Sadece ihracatta değil büyümede, turist sayısında ve benzeri diğer alanlarda da önemli başarılar elde edeceklerini dile getiren Elvan, dövizde ve Türkiye'nin ülke risk priminde yukarı yönlü bir hareketin söz konusu olmadığını belirtti.

Elvan, hükümet olarak pek çok konuda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik de önceden hazırlıklarını yaptıklarını anlatarak, "2018 bütçemizde mali alanımızı öngörülerimizin üzerinde daraltacak bir durum asla görmüyoruz." dedi.

Turizm sektörüne desteğimiz sürecek"

Elvan, 2018'de Almanya'dan daha fazla turist gelmesini beklediklerini aktararak, önceki yıllarda ilk sırada yer alan Almanya'nın 2017'de birinciliği Ruslara kaptırdığını söyledi.

Almanların bu alanda birinciliği tekrar ele geçireceklerine inandıklarını dile getiren Elvan, turizm sektörüne yönelik bazı tavsiyelerde bulundu.

Elvan, turizm yatırımlarında kamu-özel iş birliği modelinin daha fazla kullanılması önerisinde bulunarak, "Turizmde yatırımcılarımızın yanındayız, sizlerle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Yatırımcıların kamu ile iş ve işlemlerinde kolaylıklar beklediğini biliyoruz. Bunun için bürokratik işlemlerin azalması konusunda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

Turizm sektörüne yönelik desteklerden bahseden Elvan, bundan sonra da desteklerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA