Kalkınma Bakanı Elvan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Kalkınma Bakanı Elvan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, karanlık odakların, terörden beslenen ve medet uman çevrelerin bütün çabalarına inat, Türk milletinin birliği, dirliği, huzuru ve istikrarına sahip çıktığının en önemli göstergelerinden birinin de bayramlar olduğunu belirterek, "Hiçbir güç milletimizin bu hasletlerini aşındırmaya muktedir olamayacak, milletimiz bilinen tarihinden bu yana adeta bir yaşam tarzına dönüştürdüğü var olma bilinci ve değerleriyle daha da güçlenerek yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği, uzaktakilerin sevdiklerine kavuştuğu bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını ifade eden Elvan, şunları kaydetti:

"Mübarek Ramazan Bayramı'nın aziz milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Karanlık odakların, terörden beslenen ve medet uman çevrelerin bütün çabalarına inat, millet olarak birliğimize, dirliğimize, huzurumuza, istikrarımıza sahip çıktığımızın en önemli göstergelerinden biri de bayramlardır. Hiçbir güç milletimizin bu hasletlerini aşındırmaya muktedir olamayacak, milletimiz bilinen tarihinden bu yana adeta bir yaşam tarzına dönüştürdüğü var olma bilinci ve değerleriyle daha da güçlenerek yoluna devam edecektir."

Her bayram tatilinde olduğu gibi bu bayramda da milyonlarca vatandaşın sevdiklerine kavuşmak için yolculuk yaptığına işaret eden Elvan, özellikle hususi araçlarıyla yola çıkacak vatandaşların trafik kurallarına riayet etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu bayramın insan hayatına verilen değer ile herkesin birbirine karşı sevgi ve saygısını göstermesi için bir vesile olması temennisinde bulunan Elvan, "Bayram seyahatlerinde, trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı olalım. Uykusuz ve yorgun yola çıkmayalım. Bayram sevincimizi gölgeleyecek, bu sevincimizi acıya dönüştürecek tutum ve davranışlardan özellikle kaçınalım. Bu duygularla aziz milletimizin, Ramazan Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenabıhak'tan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım." değerlendirmesinde bulundu.