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Kalkınma Bakanı Elvan şehit ailesini ziyaret etti

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersinli şehit Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın ailesinin evine giderek taziyelerini iletti.

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Kalkınma Bakanı Elvan şehit ailesini ziyaret etti

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersinli şehit Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Elvan ile eşi Zeliha Elvan, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında 15 Kasım'da düzenlenen operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın Doğlu Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti.

Şehidin annesi Emine Doğan'a başsağlığı dileyen Elvan, acılı aileyi teselli etti.

Elvan, yaptığı konuşmada, şehit Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehit için duaların edildiği ziyarette, Bakan Elvan'ın eşi Zeliha Elvan, şehidin annesi Emine Doğan'a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı teslim etti.

Olay

Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında 15 Kasım Çarşamba günü düzenlenen operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olmuş, 4 terörist de etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kalkınma Bakanı Elvan, Mersinli şehit Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan
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