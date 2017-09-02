Kalkınma Bakanı Elvan Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Hastanemiz açıldığı şubat ayından bugüne 6-7 aylık süre içerisinde 1 milyon 250 bin hastanın burada tedavi gördüğünü ifade edebilirim. Her geçen gün Mersin Şehir Hastanemizin hasta sayısı artıyor." dedi.

Bakan Elvan, bayram ziyaretleri için geldiği kentte ilk olarak Mersin Şehir Hastanesini ziyaret ederek hastane yöneticilerinden bilgi aldı. Elvan, daha sonra çocuk ve kadın bölümünde yatan hastaları ziyaret ederek, bayramlarını kutlayıp onlara çeşitli hediyeler verdi.

Elvan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram vesilesiyle hastaları ziyaret etmek için hastaneye geldiğini söyledi.

Hastanenin bu yıl şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışının yapıldığını anımsatan Elvan, "Burası Türkiye'nin ilk şehir hastanesi. Bu hastanemiz gerçekten şehir hastanelerinin ortaya koyacağı performans açısından son derece önemli bir hastaneydi. Baktığımızda Mersin Şehir Hastanemizin oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Güçlü bir performansa sahip olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Tüm hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Elvan, şöyle devam etti:

"Hastanemiz açıldığı şubat ayından bugüne 6-7 aylık süre içerisinde 1 milyon 250 bin hastanın burada tedavi gördüğünü ifade edebilirim. Her geçen gün Mersin Şehir Hastanemizin hasta sayısı artıyor. Temmuz ayı itibarıyla ayda ortalama 250 bin hasta burada tedavi gördü. Günde ortalama 8 binin üzerinde bir hastaya hizmet veriliyor. Bu son derece önemli. Buradaki bizim hedefimiz 7 bindi. Şu anda günlük 8 binin üzerinde hastaya hizmet veriliyor. Şehir hastanemizin bin 300 yatak kapasitesi var. Şu anda yatak doluluk oranımız yüzde 75. Yoğun bakımı dikkate aldığımızda da yüzde 85 oranında bir doluluk oranına sahip olduğunu görüyoruz."

Elvan, hastanede hemen hemen her türlü ameliyatın yapılabildiğini, çevre illerden gelen hastalara da hizmet verildiğini ve buranın bölge hastanesi olma konumuna sahip olduğunu aktardı.

"Hastalarımızdaki memnuniyet oranı yüzde 99"

Hastanede 370 uzman hekimin görev yaptığını belirten Elvan, diğer hekimlerle birlikte toplam 420 hekim bulunduğunu, binin üzerindeki sağlık personeliyle vatandaşlara en güzel şekilde hizmet verildiğini aktardı.

Elvan, hastanenin 7 yıldızlı otel konforunda olduğunu ifade ederek, "Buraya gelen her bir hastamızın memnuniyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Yatan hastalarımızdaki memnuniyet oranı yüzde 99. Yani 100 hastamızdan 99'u bu hastaneden son derece memnun olduklarını, sunulan hizmetlerden ziyadesiyle memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Ayakta tedavi gören gören hastalara baktığımızda da bu oran yüzde 95. Herhalde dünyanın hiçbir ülkesinde dünyanın hiçbir şehrinde bu derece yüksek memnuniyet oranına sahip bir hasta profili yoktur. Bu da Mersin Şehir Hastanemizin performansı oldukça yüksek, güçlü ve donanımlı sağlık ekibiyle vatandaşlarımıza belki sağlık alanında dünyanın en iyi hizmetlerinden birini verdiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, hastanenin teknik açıdan gerekli donanımlara sahip olan, Avrupa'daki en modern hastanelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Ayda ortalama 7 bin civarında ameliyat yapıldığını dile getiren Elvan, "Bu son derece önemli bir rakam. Ayda 7 bin ameliyat son derece yüksek bir oran. Şehir hastanelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir projesi. Bu projenin ne kadar başarılı olduğunu biz Mersin Şehir Hastanemizde gördük. Hastanemizin bir başka özelliği ise Türkiye'nin en fazla yoğun bakım ünitesine sahip olan hastanesi olması. 210 yoğun bakım ünitesi var ve buradaki doluluk oranı da yüzde 90'a yakın." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Mersin Büyükşehir Belediyesinden ekstra otobüs seferleri koyulması taleplerinin bulunduğunu bildiren Elvan, gece 12'den sonra yarım saatte bir servis konularak ulaşım imkanı verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Elvan, sağlık turizmi açısından da önemli bir merkez olması için birtakım çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Lütfi Elvan, hastane ziyaretinin ardından Mersinli şehitler Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı ve Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in ailelerini ziyaret edip bayramlarını kutladı.