Kalkınma Bakanı Elvan İzmir'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "İzmir, turizmde güçlü bir ilimiz, potansiyeli oldukça yüksek, özellikle ulaşım altyapısının güçlendirilmesi de İzmir turizmine çok önemli katkı verecek diye düşünüyorum." dedi.

Elvan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, İzmir'in tarihi ve kültürünün yanı sıra konumu ve üretkenliğiyle Türkiye'nin lokomotif illerinin başında geldiğini söyledi.

Kentte çok önemli yatırımlar yapıldığını belirten Elvan, İzmir'i çok güzel günlerin beklediğini dile getirdi.

İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi'nin 2018 sonunda, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin de 2019 sonunda bitirilmesi için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü anlatan Elvan, Çandarlı'da da dünyanın 10. büyük limanını inşa etmek istediklerini ifade etti.

Bakan Elvan, bu yatırımlarla İzmir'in sadece bölgenin değil Türkiye'nin en önemli lojistik bölgesi haline dönüşeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Zaten İzmir sanayi ve ticaret açısından önemli bir merkez. Orta Anadolu ve Ege'nin Avrupa'ya Ortadoğu'ya, Uzakdoğu'ya ve Afrika'ya açılan kapısı konumunda. Önemli ihracat potansiyeli var. Aşağı yukarı 8,5 milyar dolarlık ihracatı söz konusu. Bunu geçmiş dönemlerle kıyasladığımızda çok ciddi artışlar olduğunu görüyoruz ama hala İzmir'in çok büyük bir potansiyeli var. İzmir, turizmde güçlü bir ilimiz, potansiyeli oldukça yüksek, özellikle ulaşım alyapısının güçlendirilmesi de İzmir turizmine çok önemli katkı verecek diye düşünüyorum."

İzmir Körfez Geçişi Projesi için hükümet olarak hazır olduklarını belirten Bakan Elvan, "İzmir halkının da destek vermesi halinde bu projeyi de gerçekleştireceğiz. İzmir için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Elvan, İzmir Kalkınma Ajansının başarılı işler yaptığını, önümüzdeki süreçte de bunun devam edeceğine inandığını dile getirerek, kendilerinin de bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Daha sonra cuma namazını kılmak için Hisar Camisi'ne geçen Bakan Elvan, çıkışta vatandaşları ve çevredeki esnafı selamladı.

Kendisine ikram edilen döner ve meyveyi yiyen Elvan, daha sonra aşure dağıttı. AA