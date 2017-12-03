Kalkınma Bakanı Elvan: İftira siyasetiyle hiçbir zaman bir arpa boyu yol gidemezsiniz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin, ülkede yaşayan herkes için bir "babaevi" olduğuna işaret ederek, "Allah'ın izniyle bu evdeki huzuru asla bozdurmayacağız, kardeşliğe halel getirmeyeceğiz. Bu evin işlerine dışarıdan kimseyi müdahale ettirmeyeceğiz. Bu evin güvenliğine, egemenlik hakkına birilerinin saldırmasına, musallat olmasına el birliğiyle meydan vermeyeceğiz." diye konuştu.

Kardeşliğe zarar vermek isteyen kim varsa Türkiye'nin de milletin de düşmanı olduğunu vurgulayan Bakan Elvan, ev olarak gördükleri Türkiye'nin sağlıktan ulaşıma, eğitimden sosyal dayanışmaya, enerjiden tarıma kadar her alanda ihtiyaçlarının karşılandığını ve karşılanmaya devam edildiğini belirtti.

Elvan, son 15-16 yıldaki yatırımların sadece yurt içinde değil tüm dünyada konuşulduğuna dikkati çekerek, yatırımların birlik ruhuyla devam edeceğini söyledi.

"Bazı siyasi partiler bu saldırılara alet oluyorlar"

Son günlerde Türkiye'ye yönelik saldırılar olduğuna dikkati çeken Elvan, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye’mize yönelik bir saldırı ve algı operasyonu başlatıldı. Üzülerek söylüyorum, maalesef ülkemizde de bazı siyasi partiler bu saldırılara alet oluyorlar. Öyle bir görüntü ortaya çıkıyor ki bir taraftan Türkiye'ye dışarıdan bir saldırı ve algı operasyonu yapılıyor, diğer taraftan da içeriden bazı operasyonları yapmaya çalışan bir girişim olduğunu görüyoruz. Bu bizi ziyadesiyle üzüyor. Zaman milli birlik ve beraberlik zamanıdır. Çok açık ve net söylüyorum, kenetlenme zamanıdır. Bir, beraber, dayanışma içerisinde olma zamanıdır. Dışarıdan ülkemize karşı, nereden gelirse gelsin, nasıl olursa olsun bir saldırı ve algı operasyonu varsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bir kişinin, kesimin ülkemiz, devletimiz, milletimiz, ay yıldızlı al bayrağımız için kenetlenmesi gerekiyor."

Kalkınma Bakanı Elvan, 17-25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da darbe girişimlerinin gerçekleştirilemediğine işaret ederek, darbeye izin vermeyeceklerini bildirdi.

Milletin iradesinin hiçe sayılmaya çalışıldığını vurgulayan Elvan, "Bugün birileri kalkıp, o iftira kazanını yeniden kaynatmaya, bu bayat kumpas tenceresini yeniden ısıtmaya çalışıyorlar. Bir siyasi partinin millet iradesini hiçe sayanlarla aynı söylemleri kullanması, aynı ağzı konuşması çok açık ve net söylüyorum tek kelimeyle aymazlıktır. Millet iradesine açık ve net hakarettir."dedi.

"İftira siyasetiyle hiçbir zaman bir arpa boyu yol gidemezsiniz"

Bakan Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu siyasi partinin bazı yapılarla söylem birliği artık eylem birliğine evrilmiştir. Üzülerek söylüyorum Sayın Kılıçdaroğlu, milletin kılıcını sallamıyor. 17-25 Aralık kumpasında FETÖ'nün kılıcını sallamıştı. Hepiniz hatırlayın o günleri FETÖ'cülerin televizyon kanallarında her gün boy boy açıklamalar, gösteriler yaptılar. Onların, FETÖ'cülerin gösterilerine iştirak ettiler. Çok çabuk unutuyoruz, hatırlayalım o günleri. FETÖ'nün o dönemdeki girişimlerine karşı başlatılan mücadelede maalesef Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi güçlü bir destek verdiler onlara. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. 17-25 Aralık kumpasında FETÖ'nün kılıcını sallamıştı. Bugün o kumpası yeniden ısıtan küresel odakların kılıcını sallamaya çalışıyor. Eline verilen bir takım kağıtlarla iftira siyasetinde çığır üstünde çığır açıyor. Birtakım odakların emellerine hizmet etme noktasında olukça mahir olduğunu biliyoruz. Yalan söylemekten de hiç çekinmiyor, yüzü kızarmıyor. Bir tabirdir, tek ayak üstünde 40 yalanın belini büküyor. Buradaki amaç ne? Aklınca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamaya çalışıyor, dışarıdakilerin yaptıkları gibi. Siz ne yaparsanız yapın, nasıl ve ne şekilde girişimde bulunursanız bulunun iftira siyasetiyle hiçbir zaman bir arpa boyu yol gidemezsiniz."

Türkiye'nin geleceğinin birlikle inşa edileceğini ve kimsenin karamsar olmaması gerektiğini söyleyen Elvan, ülkenin önünün açık olduğunu, büyüdükçe büyüyeceğini, güçlendikçe de güçleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA