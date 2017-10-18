Kalkınma Bakanı Elvan Belarus'ta

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ve Ekonomi Bakanı Vladimir Zinovskiy ile ayrı ayrı görüştü.

Elvan, Makei ile görüşmesinde Türkiye'nin Gümrük Birliği, Belarus'un da Avrasya Ekonomik Birliği'nin bir parçası olduğunu hatırlatarak, her iki ülkenin de Avrupa'ya açılan iki önemli kapı olduğuna dikkati çekti.

İki ülkenin bu büyük potansiyelinin birlikte değerlendirilmesinin önemine işaret eden Elvan, "Türk firmaları da Belarus firmaları da kazansın, birlikte iş ortaklıkları ve üçüncü ülkelerde yatırım yapsınlar." diye konuştu.

Elvan, Türkiye'nin ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediğinin altını çizerek, firmaların önünü açmak, önlerindeki mayınları, engelleri temizlemek gerektiğini, bu konuda Türkiye'ye düşen görevlerin süratle yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Kalkınma Bakanlığının uzun vadeli planlar hazırlayan, stratejiler ortaya koyan bir bakanlık olduğunu anlatan Elvan, yerel ve bölgesel kalkınmayı da planladıklarını, bu konularda iki ülke arasındaki iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.

Kamu yatırımlarının da Bakanlığın sorumluluğunda olduğuna değinen Elvan, kamu-özel sektör iş birliklerine önem verdiklerini, bu konuda Türkiye’nin çok önemli deneyimleri bulunduğunu ifade etti. Elvan, ulaştırma ve sağlık alanında kamu-özel sektör iş birliklerinde başarılı uygulamaların bulunduğunu hatırlatarak, bu konuda da iş birliğine açık olduklarını söyledi.

AB ve Avrasya pazarları için iş birliği

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei de Türkiye'nin büyük ölçekli ekonomiye ve büyük nüfusa sahip olduğuna dikkati çekerek, Avrupa Birliği ve Avrasya pazarlarını değerlendirmek için birlikte iş birliği yapabileceğini belirtti.

Mevcut iş birliğini önemli ölçüde büyütmek için yoğun istek duyduklarını ifade eden Makei, "Türkiye ile yol yapımında kullanılan iş makineleri ve tarımsal makineler yapımı gibi alanlarda iş birliklerinin yapılabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belarus ziyareti kapsamında yapılan iş forumunun çok sayıda iş adamının birbirleriyle doğrudan temas etmesine imkan sağladığını vurgulayan Makei, bunun iki ülke arasındaki ticareti artırdığını söyledi.