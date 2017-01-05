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Kalkınma Bakanı Elvan: Başaramayacaksınız

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan İzmir’deki hain saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

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Kalkınma Bakanı Elvan: Başaramayacaksınız

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan İzmir’deki hain saldırıya ilişkin sosyal medya  hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başaramayacaksınız! İzmirli de boyun eğmeyecek, Türkiye de boyun eğmeyecek. Size inat bir olacağız, birlik olacağız. Herkes bilsin ki ülkemize karşı topyekün saldırıya geçen tüm terör örgütleri gereken cevabı alacak. Ne yaparlarsa yapsınlar girdikleri inleri yok etmeye, geldikleri bataklıkları kurutmaya devam edeceğiz. İzmir’deki hain saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Etiketler: Kalkınma Bakanı Elvan, izmirde terör saldırısı, bakan elvandan izmir saldırısına ilişkin açıklama
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