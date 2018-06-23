Kalkınma Bakanı Elvan: 2023'e giden yol 24 Haziran'dan geçer

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Erdemli ilçesindeki programı kapsamında, Adnan Menderes Caddesi ve Atatürk Caddesi ile Karanfil Sokağı'nda esnafı gezerek, hem işletmecilerle hem vatandaşlarla sohbet etti.

Gezisi sırasında bir kıraathaneye de giren Elvan, burada ilçeye ve kente yapılan yatırımları anlatarak, kendisine yöneltilen soruları cevapladı ve sorunları dinledi.

Elvan, AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığınca Kargıpınarı Mahallesi'nde düzenlenen halkla buluşma toplantısında seçim otobüsü üzerinde partililere hitap etti.

Konuşmasında 24 Haziran seçimlerinin Türkiye açısından önemine değinen Elvan, "2023'e, 2053'e giden yol, 24 Haziran'dan geçer. İnşallah o yolu hep birlikte açacağız. Yatırımlarımıza, büyümeye ve kalkınmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Elvan, her kesimden insanın birliğine ve geleceğine hep birlikte sahip çıkılacağını belirterek, seçimler için destek istedi.

Mersin ve ilçeler için verdikleri projeleri teker teker yerine getirdiklerini aktaran Elvan, "Hiçbir şekilde projelerimizden, gelişmelerimizden, kalkınmamızdan taviz vermeyeceğiz. Vermeden de yolumuza devam edeceğiz. Mersin'e yaptığımız yatırım 31 milyar Türk lirasını buldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı, Kazanlı Turizm Bölgesi, Akdeniz Sahilyolu Projesi ve yeni organize sanayi bölgeleri gibi büyük projelere imza attıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mersin'de 60 bin civarında işsiz kardeşimiz var. Bu kardeşlerimize iş ve aş sağlamak için 6 yeni organize sanayi bölgesi inşa ediyoruz. Yatırımcılarımız da var. Yatırım yapmak için yatırım yeri için sıra bekliyorlar. Mersin'de işsizlik problemini tamamıyla çözmeyi hedefliyoruz. Bunu da başaracağız, başaracak güce de sahibiz."

"Millet üzerindeki vesayeti ortadan kaldırdık"

Türkiye'nin geleceği için kararı milletin vereceğinin altını çizen Elvan, şunları kaydetti:

"Biz, iktidara gelir gelmez bu millet üzerindeki vesayeti ortadan kaldırdık. Bu milletin daha özgür, demokrat yaşayabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık. Biz bir taraftan vesayeti ortadan kaldırdık ama bir başka parti ortaya çıktı, vesayet altında çalışmaya başladı. Talimatları dışarıdan almaya başladılar. Kararı ve talimatı yine millet verir. Dışarıdan aldığın talimatla bu ülkede hiçbir şey yapamazsın. O kardeşlerimize de sesleniyorum artık kendinize dönün. Kendi kararınızı kendiniz verin. Dışarıdan gelen talimatlarla hareket edenlerle hareket etmeyin."

Elvan, milletin hizmetkarı olmak için yola çıktıklarını belirterek, hiçbir zaman milletin "efendisi" olmadıklarını söyledi.

Terörle mücadele çalışmalarına da değinen Elvan, geçmişte terör örgütünün dağa kaçırıp, ellerine silah verdiği çocukların kurtarılarak annelerine kavuşturulduğunu anlattı.

Kalkınma Bakanı Elvan, teröre destek verenlerin başarısız olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden rahatsız oldular. Kürt kardeşlerimizle aramızı açmaya çalıştılar. Yapamadılar, yapamayacaklar. Biz, birlikte Türkiye'yiz. Biz birlikte Türkiye olmaya devam edeceğiz. Sınırımızın güneyinde Amerika Birleşik Devletleri -sözde ona karşılardı- PYD, YPG gibi terör örgütlerine kendi adlarına savaşmaları için silah desteği verdiler. Ne oldu? İstediğiniz kadar teröre destek verin biz milletimiz olarak biriz, bütünüz, bir ve bütün olmaya devam edeceğiz. Kim olursa olsun nereden gelirse gelsin bu ülkenin birliğine bütünlüğüne karşı olanlara karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman da bu mücadelemizden yılmayacağız."

Kaynak: AA