'KALKAN' teröristlere kaçacak yer bırakmıyor

Türk ordusu gücüne güç katmaya devam ediyor. ASELSAN'ın ürettiği TSK envanterinde mevcut olan KALKAN radarı, teröristleri her koşulda saniye saniye tespit ediyor. Terörle mücadelede kahraman Mehmetçiğin olmazsa olmazlarından.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ASELSAN'ın ürettiği KALKAN radarının 100 km. menzilde dost- düşman taraması yapabildiği kaydedildi.

Terörle mücadelede aktif olarak kullanılan KALKAN, alçak ve orta irtifa hava savunması için hava hedeflerinin kısa/orta menzilde ve üç boyutta otomatik tespit ediyor ve takibini yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama:

"Ordumuzun aktif olarak kullandığı ASELSAN üretimi KALKAN radarı, 100 km. menzilde dost- düşman taraması yapabiliyor."

KALKAN radarının diğer özellikleri de şu şekilde;

Aynı zamanda KALKAN, hedeflerin sabit ve döner kanatlı olarak sınıflandırmasını ve dost/bilinmeyen teşhisini yaparak komuta kontrol sistemine hava resmi olarak aktarılmasını sağlayan bir radar sistemi.

Faz dizili anten yapısı yükseliş ekseninde elektronik taramaya olanak vererek bu sayede hava resmini çok kısa sürede oluşturulabiliyor. KALKAN, alçak/orta irtifa hava savunma komuta kontrol ve füze sistemlerinin ana arama radarı olarak kullanıma da uygun.