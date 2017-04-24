Kalın'dan Defarges'in skandal suikast çağrısına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İbrahim Kalın, "Hafife alınacak konu değil, hukuki sonuçları olacaktır" dedi.

Kalın, bu tür söylemlerin normal ve meşru gösterilmesine izin verilmeyeceğini vurgularken, Türkiye'nin özür beyanını yeterli bulmadığını ve Fransız yetkili makamlarından harekete geçmelerinin beklendiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhtarı söylemler ile ilgili olarak, "Bu tür söylemlerin normalleşmesine ve sıradanlaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Çünkü bu başka bir şeylerin zeminini hazırlama gayretidir. Bunlar siyasi analiz, yorum değildir, başka bir planın parçası olarak gündeme getirilen konulardır. Biz demokrasi adına, milli irade adına, ahlak ve vicdan adına bu faşizan yaklaşımların normal ve meşru görülmemesi için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz ve bu tür söylemlere müsamaha etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesine mesaj

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Ermeni Patrikhanesine yolladığı bir mesaj oldu." diyen Kalın, şöyle devam etti:

"Sayın Patrik vekili Aram Ateşyan tarafından da bu mesaj kilisede yapılan ayinde bulunan Ermeni vatandaşlarımızla da paylaşıldı. Biz, 1915 olayları olarak bilinen hadiselere hep, 'Bir ortak acı ve adil hafıza' perspektifinden baktığımızı ifade ettik. Yine bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımızın yayınladığı mesajdan bir iki cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum; Bölgenin iki kadim toplumu olarak Türkler ve Ermeniler bin yıldır omuz omuza yaşadıkları bu coğrafyada, ortak bir tarihi ve kültürü paylaşmıştır. Ermeni toplumu, gerek Osmanlı İmparatorluğu gerek Cumhuriyetimizin yüz yıla yaklaşan geçmişinde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemizin gelişiminde büyük katkılarda bulunmuşlardır. Dün olduğu gibi bugün de Ermeniler, ülkemizin eşit ve hür vatandaşları olarak sosyal, siyasi ve ticari hayatımızın her alanında önemli roller üstlenmektedir."

AKPM'de yapılacak oylama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AKPM'de salı günü yapılacak oylama ile ilgili olarak da "Bütün bizim bu işbirliği çabalarımıza rağmen bazı maksatlı çevrelerce ülkemize karşı birtakım siyasi girişimlerin yapıldığını da görüyoruz. Bugün ve yarın devam eden müzakerelerde AKPM Genel Kurulunda 'yeniden denetime alınma' konusunun belli çevreler tarafından gündeme getirildiğini görüyoruz. Bu açıkça bir siyasi operasyondur. Ne Türkiye'deki objektif gerçeklerle ne Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile ilişkisinin geçmişine baktığınızda, bunun izah edilebilir, meşrulaştırılabilir, gerekçelendirilebilir hiçbir temeli söz konusu değildir." dedi.