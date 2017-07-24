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Kalın'dan Cumhurbaşkanı'nın Körfez ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin bilgi verdi.

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Kalından Cumhurbaşkanının Körfez ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Körfez bölgesinde yaşanan krizin aşılması amacıyla Kuveyt tarafından sürdürülen çabalara ve diğer girişimlere destek verdiğini ifade etmişler, krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalmışlardır." ifadesini kullandı.

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaretlerde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerle, terörle mücadele gibi bölgesel meselelerin ele alındığını aktaran Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Körfez bölgesinde yaşanan krizin aşılması amacıyla Kuveyt tarafından sürdürülen çabalara ve diğer girişimlere destek verdiğini ifade etmişler, krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalmışlardır.

Ayrıca İslam ülkelerinin birlik içinde hareket etmesinin ve ülkelerin egemenlik haklarının korunmasının önemi vurgulanmıştır. Yatırımlar, turizm ve savunma sanayii başta olmak üzere mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır." AA

Etiketler: körfez ülkeleri, ibrahim kalın, cumhurbaşkanı erdoğan
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