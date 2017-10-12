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Kalın: Vize meselesi bir günde çözülebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan vize gerginliğine ilişkin, "Vizelerin askıya alınması meselesi bir günde halledilebilecek bir mesele" dedi.

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Kalın: Vize meselesi bir günde çözülebilir
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerginliği değerlendirdi.

İstanbul'da gazetecilerin soruları cevaplayan Kalın, "Amerika ile yaşadığımız anlaşmazlık komplike bir sorun değil, bir günde çözülebilir" dedi.

İbrahim Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışişleri bakanlarının bir görüşmesi oldu ve konunun çözümüne ilişkin Amerikalıların teklifini aldık. Bizim açımızdan karışık bir tablo yok. Devam eden yargı sürecinde ifadeler alınıyor. Bırakın yargı konuyla ilgili kararını versin. Vizelerin askıya alınması meselesi bir günde halledilebilecek bir mesele. Böyle bir teklifle geldiler, biz bunu bir değerlendireceğiz. Ondan sonra gerekli adımları atacağız.

Amerika veya bir başka ülke, Türkiye'deki yargı süreçlerine saygı duymak zorundadır. Nasıl başka ülkeler, bizim vatandaşlarımız yargıya konu edildiği zaman tutuklandığı, sorgulandığı veya ülkeye giriş yasağı konduğu gibi örneklerle karşılaştığımızda bize yargının bağımsızlığını öne sürüyorlarsa aynı şekilde Türkiye'de de bir yargı bağımsızlığı var. Olaya da hukukun üstünlüğü çerçevesinde, yargı bağımsızlığı çerçevesinde bakmaları gerekir. Umarız bu konuda kendileri de bu tabloyu daha net bir şekilde görür, böyle bir rövanşist yaklaşımdan uzak bir şekilde tamamen hukukun ve diplomasinin kuralları çerçevesinde bu sorunun çözümüyle ilgili olumlu, yapıcı bir tutum içerisinde olurlar." 

Etiketler: ibrahim kalın, abd, vize anlaşmazlığı
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