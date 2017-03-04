Kalın: Bir kültürel şuur seferberliğine ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen 3. Milli Kültür Şurasının 1. açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "Kültür bilincini aşılayacak dersleri ve programları arttırmamız gerekiyor. Milli Eğitim müfredatına baktığımız zaman bu konuyla ilgili özel bir çalışmanın olmadığını görüyoruz. Bir anlamda bir kültürel şuur seferberliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kalın, "Bir bütün olarak Türkiye'de karşılaştığımız temel sorunların başında kültür ve medeniyet tasavvuru alanında ve pratiğinde yaşadığımız sorunlar geliyor. Bu alanlarda kendi öz milli değerlerine, üzerine ayak bastığı toprağın değerlerine dayanmadan bir toplumun iktisadi, siyasi ve diğer alanlarda bağımsız olması da elbette düşünülemez." dedi.

Çağımızın sorunlarından bir tanesinin kültürel sığlaşma meselesi olduğunu dile getiren Kalın, "Bunu en şiddetli yaşayan toplumlardan birisiyiz. Çünkü değişimin dahi şiddetli yaşandığı birçok alanda, toplumsal muhayyilemizi yeniden inşa etmeye çalıştığımız bir dönemde kültürel sığlaşma sorunu da önümüzde çok ciddi bir mesele olarak duruyor." şeklinde konuştu.